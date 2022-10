Inter-Barcellona, l’accusa di Xavi e l’esposto all’Uefa già pronto

La notte di gioia dell’Inter ha da contraltare quella di rabbia e sgomento del Barcellona. Il club catalano ha perso 1-0 ma non ci sta. A destabilizzare l’ambiente, media spagnoli compresi, c’è stato l’episodio da rigore negli ultimi minuti del match di Champions League. I blaugrana lamentano la mancata assegnazione di un penalty che per loro era «chiarissimo», dopo il tocco di mano di Dumfries. Da qui le proteste palesi sia da parte dell’allenatore Xavi Hernandez sia di tutti i componenti del club. E dalla Spagna sono sicuri: il Barcellona avrebbe pronto un esposto da inoltrare all’Uefa, una denuncia ufficiale per il rigore non fischiato.

As è sicuro: il Barcellona presenterà una denuncia formale

E per un giorno i giornali spagnoli di Barcellona e di Madrid si allineano. As, celebre quotidiano sportivo, parla dalla capitale di un club blaugrana pronto a protestare ufficialmente: «Il club, su richiesta dello staff tecnico e con l’assoluta approvazione di Joan Laporta, realizzerà un protesta formale alla Uefa attraverso i propri servizi giuridici, inserendo immagini, per mostrare l’assoluta indignazione davanti a quello che considera “un atto flagrante di ingiustizia”, e chiedendo inoltre che Van Boekel, al Var anche a Monaco di Baviera, non arbitri più il Barcellona né in campo né in sala Var». Giochi di parole sugli altri giornali, a cominciare da Marca che parla di «Manata a un Barça che si mette nei guai. L’arbitro non ha fischiato un chiarissimo rigore a favore del Barcellona». Mundo Deportivo, invece, titola: «Mani in alto».

La doppia polemica: oltre al rigore c’è il gol annullato a Pedri

Il più scatenato nelle proteste è stato il tecnico blaugranda ed ex centrocampista proprio del Barcellona, Xavi Hernandez. L’allenatore si è reso anche protagonista di un gesto inequivocabile contro l’Inter, rea di aver «pagato» gli arbitri. «Sì, sono molto arrabbiato, indignato», ha dichiarato a fine gara, «perché non ci capiamo nulla. È un’ingiustizia e come avevo detto già ieri, sono gli arbitri a dover dare una spiegazione. Non dovrei parlarne io perché non sono stato io a prendere la decisione. E, invece, lui se ne va come se non fosse successo nulla. Dovrebbero spiegare le ragioni delle loro decisioni, ma a me non ha voluto dire nulla». Oltre al fallo di mano di Dumfries definito «chiarissimo» ma non ravvisato dall’arbitro e dalla sala Var, gli spagnoli contestano la decisione di annullare il gol a Pedri. Il pari del Barcellona è stato viziato, per la terna arbitrale, dal tocco con un braccio di Ansu Fati, ritenuto involontario dal club.

Il Barcellona carica il match di ritorno

Dalla Spagna intanto si pensa già al match di ritorno, in programma tra una settimana. Il club sui propri profili ufficiali ha prima pubblicato una grafica della tribuna con la maglia numero 12 per invitare i tifosi a essere «il dodicesimo giocatore». Poi, poche ore più tardi, alla foto dell’undici sceso in campo a San Siro ha allegato una sola frase: «Non abbiamo detto ancora l’ultima parola». Quello che si respirerà al Camp Nou il prossimo mercoledì sarà un clima infuocato. L’Inter intanto si gode 3 punti d’oro in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Sarà quasi un incontro da dentro o fuori, soprattutto per il Barcellona.