Dove vedere Inter-Barcellona di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

Crocevia importante per Simone Inzaghi e la sua Inter. Stasera 4 ottobre, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, i nerazzurri ospiteranno il Barcellona per la terza giornata di Champions League. La partita potrebbe segnare uno spartiacque per la stagione i padroni di casa, protagonisti di un campionato al di sotto delle aspettative e rischio in Europa. L’Inter infatti occupa il secondo posto del Gruppo C proprio con i blaugrana di Xavi con 3 punti, alle spalle del Bayern Monaco con sei e del Viktoria Plzen a quota zero. I tedeschi giocheranno il loro match all’Allianz Arena alle ore 18.45, in diretta sempre su Sky Sport. Arbitro di Inter-Barcellona sarà lo sloveno Slavko Vinčić, con assistenti i connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič e quarto uomo Rade Obrenovič. Al Var siederanno invece gli olandesi Pol van Boekel e Dennis Higler.

«Affronteremo una squadra completa in tutti i reparti, fra le migliori in Europa», ha detto Simone Inzaghi in conferenza alla vigilia. «Sappiamo che questa gara conta molto per l’economia del girone, ma proveremo a fare il massimo». L’Inter però non sta attraversando il suo miglior momento, con diversi infortuni e risultati insoddisfacenti. Non ultimo, la sconfitta interna contro la Roma in Serie A che ha acceso i malumori attorno alla figura dell’allenatore, già in bilico. Differente invece il Barcellona, primo il Liga spagnola a pari merito con il Real Madrid. Spicca, oltre ai gol del solito Lewandowski, la solidità difensiva con una sola rete al passivo in sette giornate. «Vogliamo dominare in campo, ma non sempre è possibile», ha ribadito Xavi. «Sarà una gara dura, il loro stato di forma non è indice di debolezza».

Inter-Barcellona, le probabili formazioni di stasera 4 ottobre 2022 su Sky Sport Uno e Canale 5

Qui Inter, Lautaro Martinez in dubbio, c’è Onana

Come già avvenuto per le prime due partite di Champions League, anche contro il Barcellona Inzaghi dovrebbe mantenere l’alternanza fra i due portieri. Fra i pali ci sarà infatti l’ex Ajax Onana, preferito in coppa ad Handanovic. Davanti a lui il terzetto classico con Bastoni, Skriniar e De Vrij, che torna al suo posto dopo le panchine di campionato. In mediana pesa l’assenza di Brozovic, out per un mese, al cui posto ci sarà uno fra Asslani e Mkhitaryan. Mezzali saranno Calhanoglu e Barella, mente sugli esterni fiducia nuovamente su Dimarco e Dumfries, favoriti su Gosens e Darmian. Davanti è in forte dubbio la presenza di Lautaro, uscito claudicante dal match contro la Roma. Inzaghi dovrebbe pertanto puntare sulla coppia Dzeko-Correa.

Qui Barcellona, in campo l’ex Fiorentina Marcos Alonso

Ottimo periodo di forma per il Barcellona, che viene da sei successi consecutivi in campionato e un’ottima prestazione contro il Bayern Monaco nonostante la sconfitta. L’allenatore Xavi, ex pilastro del centrocampo blaugrana con Guardiola, dovrebbe puntare sul tradizionale 4-3-3. In porta ci sarà Ter Stegen, protetto da Christensen e Garcia. Sugli esterni spazio all’ex Fiorentina Marcos Alonso a sinistra (out Jordi Alba) e a Sergi Roberto a destra. In mediana l’esperienza di Sergi Busquets farà coppia con il talento dei giovanissimi Pedro e Gavi. Il tridente offensivo vedrà, oltre al bomber Lewandowski, la presenza di Raphinha e Dembelé.

INTER (3-5-2): Onana; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Correa, Dzeko. All.: Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembelé. All.: Xavi.