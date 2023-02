Spagna, l’intelligenza artificiale scopre l’autore di un manoscritto del XVII secolo

Grande svolta nella ricerca letteraria. Un software di intelligenza artificiale ha individuato, fra migliaia di manoscritti nella Biblioteca nazionale di Spagna, l’autore di un’opera finora anonima e risalente al XVII secolo. Si tratta di Felix Lope de Vega, scrittore di commedie ed esponente dell’età dell’oro spagnola che condivise la scena con Cervantes e Velàzquez. Il software ha confrontato il testo in questione con altri manoscritti digitalizzati, individuando stile comune, somiglianze retoriche e affinità di contesto. Linguisti specializzati hanno confermato, grazie a un’analisi più approfondita, l’attendibilità della scoperta. La tecnologia potrebbe rivoluzionare la ricerca in futuro, aiutando a recuperare capolavori ancora sconosciuti.

Spagna, come funziona il software di intelligenza artificiale

La scoperta è opera di Germàn Vega, docente all’Università di Valladolid, e Álvaro Cuéllar, esperto oggi dell’Università di Vienna. I due hanno creato Etso, acronimo spagnolo per Stilometria applicata al Teatro dell’Età dell’Oro, progetto che utilizza un software di intelligenza artificiale. Hanno trascritto digitalmente circa 1.300 opere teatrali, gran parte provenienti dalla Biblioteca nazionale di Spagna, sulla piattaforma Transkribus, capace di identificare e catalogare 3 milioni di parole. Un altro software, di nome Stylo, ha poi confrontato stile, espressioni ricorrenti e persino contesto storiografico con quello di altre 2800 opere di circa 350 autori fra XVI e XVII secolo. L’IA ha così scoperto che una trascrizione del Seicento, finora senza autore, è opera di Felix Lope de Vega, celebre drammaturgo e commediografo dell’epoca. Si tratta de La francesa Laura (letteralmente, “La francese Laura”), scritta probabilmente fra 1628 e 1630.

📢¡Gran noticia! Investigadores de ETSO, @AlvaroCuellarDH, @ProlopeUab de la @UABBarcelona, @Transkribus, @UVa_es y @univienna, en colaboración con BNE, han descubierto una nueva obra teatral de Lope de Vega. Así ha sido el proceso de identificación.https://t.co/XlSc0e0qb4 — Biblioteca Nacional de España (@BNE_biblioteca) January 31, 2023

«Non pensavamo di poter mai trovare un Lope inedito», ha detto al Guardian il dottor Vega. «Abbiamo però trovato molte espressioni in La francesa Laura che si ripetono in sue opere precedenti e successive». Gli esperti, assieme ad alcuni linguisti delle università, hanno analizzato più dettagliatamente l’opera e hanno confermato la veridicità della scoperta. Metrica, ma anche figure retoriche e nomi dei personaggi, sono tipici del lavoro di Lope de Vega. Come si legge sul sito ufficiale del progetto Etso, l’intelligenza artificiale ha riscontrato somiglianze tra La francesa Laura e almeno 20 opere dell’autore iberico. Spiccano soprattutto Castigo senza vendetta e Più può la gelosia che l’amore. Gli autori della ricerca sono convinti che il software sia in grado di scoprire ulteriori capolavori del passato, riducendo sensibilmente la fatica degli studiosi. «Ci sono tante cose da chiarire», hanno concluso entusiasti.

La francesa Laura, la trama dell’opera e l’importanza nella letteratura

La trama dell’opera in questione si svolge nella Francia del XVI secolo. La narrazione si concentra su Laura, giovane figlia del duca di Bretagna e moglie del conte Arnaldo. La sua ineguagliabile bellezza le attira tutte le attenzioni dell’erede al trono francese che non resiste al suo fascino e cerca di sedurla. Nonostante lei, per rispetto delle nozze, lo rifiuti, non convince suo marito Arnaldo che tenta di avvelenarla, convinto che stia covando un desiderio di tradimento. Alla fine, tuttavia, la rettitudine di Laura viene a galla e la felicità torna sovrana a corte. «Non è certamente l’apice dell’opera di Lope de Vega», hanno affermato al Guardian gli studiosi. «Tuttavia, è molto divertente e vivace». Probabile che la nuova scoperta attiri l’attenzione di alcune compagnie teatrali che potrebbero inserirla nel cartellone della prossima stagione. Intanto la casa editrice Gredos ne pubblicherà a breve una nuova versione.

