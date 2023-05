Il futuro della musica nella guerra tra streaming, algoritmi e Intelligenza artificiale

Robe dell’altro mondo, neanche il tempo di esserci assuefatti all’idea che a governare il mercato discografico, quindi i nostri stessi gusti musicali, sia l’algoritmo di una piattaforma di streaming, nello specifico Spotify, che ecco arrivare una nuova start-up, Boomy, capace non solo di creare migliaia e migliaia di canzoni attraverso l’AI, la famigerata intelligenza artificiale, ma anche di muovere quegli stessi brani nelle piattaforme, così da farli salire in classifica, in qualche modo artefacendo il mercato. Al punto che la stessa Spotify, leader di mercato riguardo lo streaming, modalità di ascolto che ha ormai raggiunto il 95 per cento del cosiddetto mercato discografico mondiale, ha deciso di rimuovere una parte dei brani generati da Boomy dalla propria piattaforma, certo consapevole che le gemmazioni di questi brani sono non solo incontrollate ma anche di difficile deciframento. Una operazione che giunge dopo una denuncia per frode che la stessa dirigenza dell’azienda svedese ha fatto nei confronti di Boomy.

L’algoritmo di Spotify già osteggiato da quello di TikTok ora deve vedersela con l’Ai

Una situazione decisamente paradossale, di quelle che, fossimo registi o scritti di sci-fi, ci si potrebbe costruire su una bella trama, con tanto di morale annessa. Perché da una parte abbiamo una azienda partita anche con le migliori intenzioni – chi ha visto la serie tv The Playlist ben sa come inizialmente Daniel Ek e soci volessero in qualche modo combattere lo strapotere delle multinazionali del disco, quasi ai livelli dei pirati di Pirate Bay, veri e propri ispiratori di tutta questa faccenda – ma col tempo divenuta vorace, al punto di aver in qualche modo influenzato non solo il mercato nella sua totalità, ma anche la tipologia di canzoni che chi vuole finire del mercato deve scrivere. Lo streaming assurto a genere musicale vero e proprio, con le sue frequenze medie a dominare le composizioni, dall’altra una evoluzione/involuzione tecnologica che proprio su quel che il mercato accetta per buono è andata a operare, sfruttando l’elaborazione di dati già presenti e ricavandone una quantità quasi illimitata di possibilità. Niente ispirazione, parliamo di macchine, e niente arte, portando all’estremo la deriva che proprio dallo streaming ha mosso i primi passi. Una guerra tra macchine, verrebbe da dire, dove all’algoritmo preciso di Spotify, al momento osteggiato anche da quello ancora più preciso di TikTok, si è contrapposta l’intelligenza artificiale, in grado di produrre quantità di brani tali da saturare il mercato seppur gratuito dello streaming, al punto da aver generato una vera e propria guerra tra ricchi. Curiosa questa suscettibilità da parte di Spotify, decisamente baldanzosa quando si è trattato di imporre nuovi canoni al mercato, ma refrattaria ai cambiamenti o alle accelerazioni imposte da altri.

La ricetta scientifica della hit perfetta fa diventare la musica una scienza da geometri

Il tutto mentre la musica, che in teoria dovrebbe essere il core business del settore discografico, finisce per diventare poco più del terreno di gioco di una partita che si basa esclusivamente sui numeri, uomini costretti a lavorare su un numero limitato di possibilità, negandosi la chance di andare a sperimentare fuori dalle gabbie e dai canoni, macchine che prendono quelle scarse possibilità e con esse danno vita a tutte le combinazioni del caso, elevando all’ennesima potenza il concetto di “scrittura a tavolino”, così spesso evocata, a ragione, da quanti sostengono che l’inseguimento alla hit perfetta sia ormai diventata più un lavoro da geometri che da artisti. Il calcolo preciso di quanto debba durare l’intro, pochi secondi, di quando debba arrivare il ritornello, entro e non oltre i 40 secondi dalla partenza del brano, di quanto debba poi durare detto ritornello, 15 secondi ripetibili semmai ad libitum, il tutto con un numero preciso di BPM, i battiti per minuto che sarebbe la scansione del ritmo, l’assenza delle frequenze alte e basse, tipiche dei brani che ambiscono a finire ascoltati da uno smartphone, non esattamente un impianto hi-fi. Tutto questo è divenuta pratica talmente meccanica da poter essere eseguita dalla macchine, esattamente come nel mondo della metalmeccanica certi lavori, usuranti, sono stati col tempo finiti a macchinari in grado di sostituire l’uomo in catena di montaggio. Qualcosa forse di disumano, seppur il progresso sin dai tempi dell’era industriale ha visto l’uomo fare i conti con le macchine, che lascia atterriti solo quanti continuano a pensare che certo pop sia in effetti ancora ascrivibile all’alveo dell’umanistico, o quantomeno dell’umano. Proprio in un ipotetico film di fantascienza, però, una situazione del genere, uno scontro fratricida tra macchine, algoritmi che se le danno di santa ragione con le intelligenze artificiali, vedrebbe, da qualche parte, noi umani resistenti, partigiani della musica suonata, magari devoti all’analogico, nascosti nei boschi intenti a ascoltare vecchi vinili incisi negli Anni 70, sicuri che prima o poi arriverà uno Jena Plinssken a staccare definitivamente la spina e azzerare tutto. Non succede, ma se succede…