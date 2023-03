L’intelligenza artificiale potrebbe sostituire 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, un quarto delle attività negli Usa e in Europa. Lo sostiene un rapporto della Goldman Sachs. Non necessariamente un male, visto che la nuova tecnologia potrebbe allo stesso tempo creare nuove opportunità di impiego e aumentare la produttività fino al 7 per cento a livello globale. Insomma, secondo il report, l’IA generativa, cioè in grado di creare contenuti indistinguibili da quelli generati dall’uomo, è senza dubbio «un enorme progresso». Per questo, come scrive la Bbc, il governo britannico intende promuovere investimenti in un settore che «aumenterà la produttività», cercando però di rassicurare i lavoratori sul suo impatto. «Vogliamo assicurarci che l’intelligenza artificiale integri il modo in cui lavoriamo nel Regno Unito», ha spiegato al Sun la Segretaria di Stato per la tecnologia Michelle Donelan, «migliorando il nostro lavoro non togliendocelo».

L’impatto più pesante sulle attività amministrative e legali e il giornalismo

Secondo il rapporto di Goldman Sachs l’impatto dell’intelligenza artificiale varia a seconda dei settori: il 46 per cento delle attività amministrative e il 44 per cento delle professioni legali potrebbero essere automatizzate. Lo stesso non si può dire dell’edilizia, dove l’IA potrebbe sostituire il 6 per cento delle attività e nelle manutenzioni (4 per cento). Stime e previsioni che però devono essere prese con le molle, come sottolinea alla Bbc Carl Benedikt Frey della Oxford Martin Schooll. «Ciò che fa ChatGPT, per esempio, è consentire a più persone con capacità di scrittura nella media di produrre saggi e articoli», spiega Frey. «I giornalisti dovranno quindi affrontare una maggiore concorrenza, con il conseguente abbassamento dei salari, a meno che non si assista a un aumento molto significativo della domanda di questo lavoro». Lo stesso accadde con l’introduzione della tecnologia GPS e di piattaforme come Uber: orientarsi e girare per Londra di colpo perse valore e così i conducenti storici subirono tagli salariali di circa il 10 per cento. Questo, rileva Frey, fu il risultato: meno paghe, non meno autisti.

La rivoluzione tecnologica dagli Anni 80 ha cancellato più posti di quanti ne abbia creati

Una ricerca citata nel rapporto evidenzia come il 60 per cento dei lavoratori svolge attività che non esistevano nel 1940. Quindi la rivoluzione dell’IA non dovrebbe spaventare, anzi. Però altri studi sottolineano come il cambiamento tecnologico dagli Anni 80 abbia cancellato più velocemente posti di quanti ne abbia creati. La bilancia dunque è in negativo. Se fosse confermata questa tendenza allora anche in questo caso l’occupazione sarebbe destinata a ridursi. Vero è che l’impatto a lungo termine dell’IA è incerto e le previsioni vanno prese con le pinze, come ricorda anche l’ad del think tank della Resolution Foundation, Torsten Bell. «Non sappiamo come si evolverà la tecnologia o come le aziende la integreranno nel modo in cui lavorano». Bisognerà dunque concentrarsi anche sui potenziali miglioramenti di un lavoro più produttivo ma meno logorante. Senza dimenticare il rischio di rimanere indietro rispetto ai competitor che meglio si adatteranno al cambiamento tecnologico.