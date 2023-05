Intelligenza artificiale, l’allarme delle Big Tech: «Può portare all’estinzione»

L’intelligenza artificiale? Qualcosa che può fare estinguere l’intera umanità. Questo è l’allarme lanciato dalle Big Tech, sotto forma di lettera firmata da oltre 350 ricercatore e leader dell’industria dell’AI e da 38 membri dell’unità di intelligenza artificiale di DeepMind di Google. Il documento è stato reso noto dal Center for AI Safety e non è la prima volta che scienziati ed esperti di tecnologia di tutto il mondo parlano di rischi simili. Già dallo scorso marzo, l’intelligenza artificiale viene vista con sospetto e oltre mille accademici avevano lanciato l’appello sui rischi.

Il documento: «Mitigare i rischi priorità globale come pandemie e guerra nucleare»

A firmare la lettera in cui si lancia l’allarme sono stati anche nomi illustri dell’industria dell’Ai, come l’amministratore delegato di OpenAi (il produttore di ChatGPT), Sam Altman, l’ad di Google DeepMind, Demis Hassabis, e Dario Amodei di Anthropic. Ma a firmare è stato anche Geoffrey Hinton, nome noto nell’ambiente dell’AI. A riportarlo è stata la Bbc che ha pubblicato anche stralci del documento in cui si legge che «mitigare i rischi di estinzione rappresentati dall’Intelligenza artificiale deve essere una priorità globale insieme ad altri rischi di per la società come le pandemie e la guerra nucleare». Il presidente del Center for AI Safety, Dan Hendrycks, ha dichiarato: «Abbiamo bisogno che sia diffusa la consapevolezza di quello che è in gioco prima di aver proficue discussioni».

L’incontro con Biden

Altman, Hassabis e Amodei, inoltre, hanno recentemente incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in compagnia della vicepresidente Kamala Harris, per presentare i propri dati sull’argomento. Lo rivela il New York Times, in cui si legge: «In una testimonianza al Senato dopo l’incontro, Altman ha avvertito che i rischi dell’Ai avanzata erano abbastanza seri da giustificare l’intervento del governo e richiedevano una puntuale regolamentazione per prevenire danni potenziali».

Intelligenza Artificiale, Nvidia supera il record dei mille miliardi

C’è chi esulta, intanto, per il boom dell’Intelligenza Artificiale. Si tratta di Nvidia, società statunitense che produce chip e che a Wall Street ha appena festeggiato il record dei mille miliardi di dollari di capitalizzazione. Si tratta della nona società a riuscirci.