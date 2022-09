L’intelligence Usa intensifica la sorveglianza dopo le minacce nucleari di Putin

Le intelligence occidentali stanno intensificando gli sforzi per rilevare ogni possibile mossa che segnali il via libera del presidente russo Vladimir Putin all’uso di armi nucleari in Ucraina. Lo riporta Politico citando funzionari statunitensi. Gli occhi sono puntati soprattutto su Kaliningrad, enclave russa affacciata sul mar Baltico tra Polonia e Lituania. Nell’ultima settimana, aerei da ricognizione statunitensi sono stati avvistati nella regione dove il Cremlino negli ultimi anni ha potenziato i propri siti di stoccaggio di missili alimentando i timori per la possibile presenza di un arsenale nucleare. Secondo le stime, la Russia dispone di oltre 1900 testate nucleari tattiche. Bombe più piccole ma che come potenza sono pari o superano le bombe nucleari sganciate dagli Usa su Hiroshima e Nagasaki.

Le bombe nucleari tattiche possono sfuggire alla sorveglianza dell’intelligence

Nonostante la sorveglianza – tra le altre cose è stato incrementato l’utilizzo di satelliti commerciali per seguire le truppe russe a terra – è difficile anticipare le possibili mosse di Putin. Gli aerei russi infatti possono trasportare bombe nucleari tattiche progettate per un uso più mirato sul campo di battaglia rispetto ai missili balistici intercontinentali. Si tratta di armi quasi impossibili da tracciare. In altre parole le forze russe potrebbero sostituire le munizioni convenzionali con bombe atomiche tattiche senza che le intelligence occidentali ne vengano a conoscenza. C’è però chi è convinto che Putin non si spingerà a tanto. O, meglio, che segnalerebbe in anticipo la sua intenzione. Il trasporto di bombe nucleari dai siti di stoccaggio avverrebbe alla luce del sole, spiega Franklin Miller, ex funzionario del Consiglio di sicurezza durante l’amministrazione di George W. Bush. «Lancerebbero segnali per darci tempo». Altri pensano che il regime potrebbe rendere note le sue intenzioni solo nella speranza di ottenere una leva diplomatica.

Le minacce di Putin e Medvedev

La scorsa settimana Vladimir Putin, annunciando la mobilitazione parziale, si era detto pronto a usare tutti i mezzi a sua disposizione per difendere la Russia. Washington aveva risposto mettendo in guardia il Cremlino sulle «conseguenze catastrofiche» a cui sarebbe andato incontro. Lunedì Mosca aveva confermato di aver avuto colloqui con gli Stati Uniti su questioni nucleari in quello che era stato interpretato come un tentativo di descalation. Martedì però, mentre cominciavano a essere resi pubblici i risultati – scontati – dei referendum sull’annessione nelle zone occupate di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, Dmitry Medvedev è tornato all’attacco. «La Russia ha il diritto di utilizzare armi nucleari, se necessario, in base alla dottrina nucleare», ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza alla Tass. «La Russia farà tutto il possibile per impedire ai vicini ostili, come l’Ucraina, di acquistare armi nucleari». «Credo che la Nato non interferirebbe direttamente nel conflitto anche in questo scenario», ha aggiunto. «I demagoghi dall’altra parte dell’oceano e in Europa non moriranno in un’apocalisse nucleare. Pertanto, ingoieranno l’uso di qualsiasi arma nel conflitto in corso».