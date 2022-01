Cavallo di razza

A ottobre, Josh Cavallo dell’Adelaide United aveva fatto la storia, diventando il primo calciatore professionista al mondo (di un massimo campionato) apertamente omosessuale: il primo a farlo in assoluto era stato nel 1990 Justin Fashanu, che però dopo un brillante inizio di carriera era già sceso nelle categorie inferiori inglesi, osteggiato per il suo orientamento sessuale. Dal Liverpool alla Juventus, fino a Ibrahimovic e Piqué, Cavallo aveva ricevuto il plauso del mondo del calcio. Ma i tifosi, soprattutto quelli avversari, sono un’altra cosa: il calciatore ha infatti subito insulti omofobi nel corso della partita contro il Melbourne Victory, disputata in trasferta all’Aami Park.

Josh Cavallo, il post su Instagram

«Non farò finta di non aver visto o sentito gli abusi omofobi durante la partita di ieri sera. Non ci sono parole per dire quanto fossi deluso. Questo dimostra che come società dobbiamo ancora affrontare questi problemi nel 2022». Così il 22 enne Cavallo, che nella partita “incriminata” (finita 1-1-) è subentrato nella ripresa, ha iniziato un lungo post su Instagram: «L’odio non vincerà, non chiederò mai scusa per ciò che sono al di fuori del calcio. Lo dico a tutti giovani che subiscono abusi di questo tipo: tenete la testa alta e continuate a inseguire i vostri sogni».

Josh Cavallo, la risposta del mondo del calcio

«L’amore vincerà sempre». Così Cavallo ha chiuso il post su Instagram, dopo aver aver preso di mira la piattaforma «che non sta facendo abbastanza per fermare questi messaggi». Immediata la reazione dal mondo calcistico australiano, in particolare dei due club coinvolti loro malgrado nella vicenda. «Siamo orgogliosi di essere una squadra inclusiva e diversa», ha scritto L’Adelaide United, al termine di una nota in cui condannava gli insulti omofobi. Dal canto suo, il Melbourne Victory ha evidenziato che «il calcio è una piattaforma per unire i fan, indipendentemente dal loro background». Gli spettatori che hanno violato questi standard, ha reso noto la società, saranno banditi dalle partite future. Sulla stessa lunghezza d’onda l’Australian Professional Leagues, che sta lavorando al caso insieme ai due club.