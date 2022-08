Instagram testa nuove opzioni per non vedere contenuti che non interessano

Novità in arrivo su Instagram. Con un post sul suo blog ufficiale, Meta ha infatti annunciato di aver avviato i test di nuove funzionalità per l’app. L’obiettivo ufficiale è migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente, ma anche quello di contrastare l’ascesa di TikTok emulandone alcune opzioni. Sebbene la società di Mark Zuckerberg non abbia fornito la data di rilascio dell’aggiornamento, sono disponibili molti dettagli tecnici. Si parla infatti di un pulsante per scegliere quali contenuti eliminare dal feed e un altro per creare una propria lista di preferiti cui dare la priorità. «Per noi è importante che le persone si sentano a proprio agio con il tempo che trascorrono su Instagram», ha dichiarato Meta in una nota ufficiale.

Le nuove funzionalità su Instagram protagoniste dei test di Meta

Al centro dei test di Meta per Instagram c’è un nuovo pulsante dal nome “Non interessato” nella sezione “Esplora”. Premendolo, sarà dunque possibile segnalare all’algoritmo che provvede alla presentazione dei post quali contenuti non vedere all’interno del feed principale. L’obiettivo è estendere così su larga scala un’opzione attualmente limitata al singolo post. Non finisce però qui, perché Meta ha in serbo per l’app di Instagram altre novità in merito. Prossimamente infatti si potrà chiedere al social di nascondere specifici contenuti in base a determinate parole, frasi ed emoji in hashtag o didascalie. Si tratta di una soluzione che ricorda da vicino l’opzione “Non mi piace” che TikTok ha di recente introdotto per i suoi video.

Se per queste funzionalità bisognerà attendere l’esito dei test di rito, alcune opzioni sono già disponibili. Premendo sul nome dell’app in alto a sinistra della home è possibile infatti aprire una tendina con “Segui già” e “Preferiti”. Aggiungendo un account a quest’ultima opzione, è possibile vederne post e scatti più in alto e più spesso oppure accedere a un feed dedicato che presenta solo i contenuti selezionati. Con “Segui già” invece si può fare pulizia di tutti gli account non seguiti, concentrandosi solo sui propri amici online. Da sempre Instagram combatte violenza, incitamento all’odio e cyber-bullismo. Tuttavia, è possibile che alcuni contenuti accettati dall’algoritmo disturbino la personalità di alcuni utenti. Per questo si può personalizzare la propria esperienza aumentando o riducendo i divieti di default.

