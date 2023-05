Instagram, chi sono i profili più seguiti al mondo: sei donne nella top ten

Tra i profili Instagram più seguiti e influenti nel mondo compaiono i nomi di star del cinema, della moda, dello sport, del beauty e della musica. Dopo Cristiano Ronaldo e Leo Messi, arrivano Selena Gomez e Kylie Jenner.

La top ten dei profili più seguiti su Instagram nel mondo

Cristiano Ronaldo e Leo Messi, con rispettivamente 580 e 549 milioni di follower, sono i primi due profili più seguiti al mondo. In terza posizione si trova però invece l’ex star di Disney Channel Selena Gomez (414 milioni di follower).

Scendendo dal podio, troviamo subito un’altra donna: Kylie Jenner, una delle sorelle della famiglia di imprenditori americani, con 389 milioni di seguaci. A seguire c’è l’attore Dwayne The Rock Johnson e il suo seguito di 373 milioni di utenti.

Al sesto posto c’è un’altra donna, l’attrice e cantante Ariana Grande, con 369 milioni di followers e più di 85 milioni di dischi venduti. Sotto di lei c’è Kim Kardashian, con ben 351 milioni di follower, seguita da Beyoncé, con 303 milioni, e dalla sorella minore Khloe Kardashian con 302 milioni.

Andando oltre la top ten, continuano ad essere le donne le star di Instagram con nomi come Kendall Jenner, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Kourtney Kardashian e Nicki Minaj.

Chi sono le sei donne nella top ten

Sono solamente tre gli uomini presenti nella top ten, mentre gli altri profili influenti di Instagram sono quelli di donne (ndr. i nomi della “top ten” sono in realtà nove perché il profilo in assoluto più seguito è quello di @instagram). Selena Gomez sfrutta la sua autorità per parlare spesso di salute mentale, Kylie Jenner utilizza i social per mostrare la sua vita da diva, ma anche per pubblicizzare la sua linea di prodotti make up Kylie Cosmetics.

Stessa cosa per la sorella Kim Kardashian che utilizza la sua influenza per parlare di lei e dei suoi brand di moda, come Skims. La sorella Khloe Kardashian, invece, usa Instagram per parlare di accettazione del proprio corpo e Beyoncé parla di musica e della sua vita privata.