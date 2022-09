Instagram potrebbe introdurre il tasto “cerca” nella visualizzazione delle storie

Novità in arrivo per Instagram, che potrebbe introdurre il tasto “cerca” nella visualizzazione delle storie. La nuova funzione potrebbe essere ancora in fase di test. Alcuni utenti, però, hanno già condiviso gli screenshot dei loro profili Instagram sui quali sembra essere apparsa la modifica.

Instagram potrebbe introdurre il tasto “cerca” nelle storie

La funzione potrebbe essere utile per chi ha molti followers e desidera controllare che le stories vengano visualizzare da utenti specifici. Nelle ultime ore sui social stanno facendo capolino gli screenshot dei profili Instagram di alcuni utenti sui quali sembra essere apparsa la nuova funzione. Nelle immagini postate, per lo più su Twitter, si nota la presenza di una piccola lente di ingrandimento nella schermata in cui si visualizzano i nomi di chi ha guardalo le stories.

Non un aggiornamento qualsiasi, ma proprio quello che da tempo il popolo dei social sta chiedendo a gran voce. Ovvero, la possibilità di verificare, tramite un semplice tasto, se una determinata persona ha visualizzato le storie da noi pubblicate sul nostro profilo. Se davvero la modifica fosse in fase di test, in breve tempo gli utenti potrebbero beneficiare della novità. Potrebbero controllare rapidamente la presenza del nome di utenti specifici tra chi ha osservato le nostre attività, senza dover più scorrere i profili di tutte le persone che ci seguono.