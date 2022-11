Nuovo Instagram down, account bloccati e follower persi: la società si scusa

Gli utenti di tutto il mondo sono alle prese con una nuova serie di problemi nell’utilizzo di Instagram. Il popolare social del gruppo Meta risulta essere nuovamente down, con tanto di utenti pronti a commentare, tra il serio e il faceto, su Twitter. L’hashtag #instagramdown in pochi minuti ha rapidamente raggiunto la prima posizione tra i trend e in tanti si chiedono quando verrà risolto il problema. Stavolta l’accesso non è negato a tutti i profili, ma la gran parte di essi hanno riscontrato errori nei caricamenti e soprattutto drastici cali nei numeri di follower fin qui avuti. Instagram, sul proprio profilo ufficiale Twitter, ha anche diramato una breve nota in cui avvisava che sarebbe stato risolto presto il problema.

La nota di Instagram: «Ci scusiamo»

Instagram si è scusata con i propri utenti, che intanto continuano a rilanciare il post di Twitter. «Siamo consapevoli che alcuni di voi stanno riscontrando problemi di accesso al proprio account Instagram. Stiamo esaminando e ci scusiamo per l’inconveniente», scrivono i vertici del popolare social.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

Pochi giorni fa il caos delle storie

Negli ultimi giorni, però, il gruppo Meta ha dovuto affrontare una lunga serie di problemi. Nemmeno una settimana fa, infatti, era stato prima Whatsapp a bloccarsi per qualche ora, con le chat di tutto il mondo sospese e migliaia di messaggi non inviati. Poco più tardi è toccato ancora a Instagram. In quel caso, però, non si sono registrate perdite di followers. Il caos è stato sulle storie con decine di migliaia di utenti a non riuscire a caricarle o a vedere nuovamente contenuti di parecchi mesi prima. I problemi potrebbero essere riconducibili a una serie di errori delle versioni di aggiornamento, come accaduto su iOS a inizio mese.