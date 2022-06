Instagram down: pioggia di segnalazioni, impossibile vedere le storie

Da nord a sud, da est a ovest. Tutta Italia (o quasi) fa i conti con un nuovo Instagram Down, tanto che gli utenti si sono riversati su Twitter per scherzarci su o mostrare tutta la propria frustrazione. Oggi, 23 giugno 2022, il social ha mostrato un blocco alle storie, tanto alle proprie quanto a quelle degli altri, intorno alle 14. Numerose le segnalazioni degli utenti, che a distanza di due ore continuano ad avere problemi e a non poter utilizzare il popolare social network. E l’hashtag #instagramdown vola su Twitter, conquistando il primo post tra i trend.

Instagram down: nessun caricamento delle storie

Anche il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti e monitora il malfunzionamento delle varie app, ha confermato che Instagram sta vivendo un problema non indifferente nel caricamento delle storie. Un problema riscontrato soprattutto nelle grandi città, a quanto si legge sulle mappe diffuse dal portale su internet. Ma non è la prima volta, negli ultimi giorni, che il social di proprietà di Mark Zuckerberg vive momenti simili. Soltanto qualche giorno fa molti utenti avevano lamentato un problema legato sempre alle storie, che invece di scorrere regolarmente si riproponevano all’infinito.

Twitter è la valvola di sfogo

E su Twitter, come sempre, gli utenti si sfogano. «E anche oggi #instagramdown», scrive un utente, mentre altri lamentano il problema delle storie. In tanti si sono ritrovati a scrivere di problemi alla propria linea, prima di notare che il caso delle storie non fosse isolato ma anzi condiviso in gran parte d’Italia. E c’è anche chi elogia lo stesso Twitter: «Ma le persone che non hanno Twitter come fanno a sapere che c’è un Instagram down, cioè io letteralmente non vivrei senza questo uccellino azzurro». E alcuni sperano che i server di Meta non causino danni anche a Facebook o Whatsapp.