Instagram copia BeReal: l’app sta testando nuove funzionalità

Possibili novità in arrivo su Instagram. Secondo quanto riporta la Cnn, Meta starebbe testando sull’app una nuova funzionalità che richiama molto da vicino BeReal, social francese dal grande successo planetario. IG Candid Challenges infatti richiederebbe, dopo aver ricevuto una notifica, di scattare una foto istantanea che fa uso simultaneo delle fotocamere anteriore e posteriore dello smartphone. L’obiettivo sarebbe quello di dare spazio alle immagini senza filtri e “naturali” al posto dei ritocchini sdoganati su Instagram. Per ora però si tratta solo di una prova interna e non è chiaro se e quando possa approdare sul mercato.

Cos’è Candid Challenges di Instagram e perché ricorda BeReal

Ai microfoni della Cnn, la portavoce di Meta Christine Pai ha anticipato alcuni dettagli sulla nuova funzionalità al centro dei test su Instagram. Si tratta di IG Candid Challenges, che chiede agli utenti del social network di scattare a condividere una foto nelle loro storie entro due minuti dalla ricezione di una specifica notifica. A quanto è trapelato, sembra che si potranno utilizzare contemporaneamente entrambe le fotocamere sia anteriore sia posteriore per dare vita a un’immagine fronte-retro unica. L’obiettivo sarebbe quello di dare maggiore spazio alle foto naturali e prive dei filtri che ormai dominano i contenuti di Instagram. «Al momento si tratta di un prototipo interno», ha detto Pai alla Cnn. «Non stiamo pensando a un test esterno». Pertanto non è certo che la nuova funzionalità approderà davvero sul mercato globale.

Impossibile non notare però grandi somiglianza con BeReal, l’app francese che sta dominando le classifiche di download in patria e negli Stati Uniti. Lanciata online sul finire del 2019, ha ottenuto un incredibile successo soltanto quest’anno. Secondo le analisi di Apptopia, ad oggi è stata scaricata 43,3 milioni di volte, di cui 40 milioni nel 2022. Dati incredibili che le hanno permesso di balzare al primo posto delle classifiche americane. IG Candid Challenges non è tuttavia l’unico tentativo con cui Instagram tenta di emulare BeReal. Ad inizio estate, l’app del gruppo Meta aveva pensato di introdurre Dual, opzione che già permetteva di registrare video con entrambe le fotocamere allo stesso tempo. In passato invece diversi utenti avevano segnalato – e lamentato – eccessive somiglianze con TikTok. I tanti reclami, tra cui alcuni vip come nel caso delle sorelle Kardashian, avevano spinto Instagram a fare marcia indietro.