Instagram avrà più pubblicità: potrebbe arrivare anche sui profili

«La pubblicità è sempre stata una parte importante di Instagram. Dagli annunci in Feed, Storie, Esplora e Reel, pensiamo costantemente a nuovi modi per aiutare gli inserzionisti e i marchi a trovarli. Questi nuovi formati e strumenti mirano ad aiutare i marchi a raccontare la loro storia, nuova ed esistente. L’obiettivo è aiutare i clienti a raggiungere e far crescere le loro attività». Così un portavoce di Meta – società che unisce Facebook, Instagram e WhatsApp – spiega la novità.

Instagram potrebbe avere maggior pubblicità: perché?

L’azienda intende aumentare il numero di pubblicità presenti su Facebook e su Instagram. Per farlo, la società starebbe testando alcuni formati già negli Stati Uniti. I primi riguardano i Reel. Questi potranno avere una pubblicità tra una ripetizione e l’altra. Questa pubblicità potrebbe essere con slide scrollabili, oppure con video da 4 o 10 secondi. Altra pubblicità potrebbe arrivare nella sezione Esplora. C’è anche l’idea di inserire pubblicità nei profili, ma solo nei profili di persone maggiorenni.

Un test negli Stati Uniti riguarda i creator. Se i creatori inseriscono della pubblicità all’interno dei loro video o dei loro profili, possono monetizzarla. Insomma, l’azienda si pone da ponte tra influencer e aziende. Meta pensa anche a pubblicità con realtà aumentata e un sistema di intelligenza artificiale per capire quali sarebbero le pubblicità più gradite all’utente.

La scelta di Meta

Meta ha visto per la prima volta ridurre i suoi introiti pubblicitari tra il primo e il secondo trimestre 2022. Non si sa se l’idea di aumentare la pubblicità all’interno della piattaforma di Instagram può essere arrivata per questo motivo, ma quello che è certo è che la società ha un calo di introiti pubblicitari e ora deve correre ai ripari.

I risultati si otterranno solo dopo il periodo di test negli Stati Uniti, ma se i test andassero a buon fine, la novità potrebbe arrivare anche in Italia.