Insigne e la perdita della figlia: «Non è facile ma cerchiamo di andare avanti»

«Io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori. Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento». Così l’ex calciatore del Napoli e attuale giocatore del Toronto – in Canada – Lorenzo Insigne parla per la prima volta della scomparsa della figlia. Dal 2012, il calciatore è sposato con Genoveffa Darone. I due hanno già altri due figli, Carmine e Christian, avuti nel 2013 e nel 2015.

Insigne, cosa ha detto sulla perdita della figlia

«Non tutti sanno quello che è successo. Abbiamo avuto un grande problema familiare, del quale faccio fatica a parlare, non me la sento. Abbiamo avuto una grave perdita, io e mia moglie stiamo cercando di andare avanti, uniti. Come abbiamo sempre fatto. Non è stato facile. Abbiamo altri due splendidi bambini che ci aiutano a restare spensierati, ma il pensiero a quello che è accaduto, c’è sempre» spiega. La piccola non ce l’ha fatta a sei mesi dalla gravidanza.

La voce rotta del calciatore si è sentita alla conferenza stampa del Toronto, dove Insigne ha potuto raccontare per un attimo l’evento luttuoso che sta coinvolgendo la sua famiglia e la sua vita privata. La famiglia aveva mantenuto il riserbo per diverse settimane per via del dolore.

Come se la sta passando l’ex calciatore del Napoli

«È stata una stagione di transizione, questo l’avevo messo in conto. Il prossimo anno sarà diverso. Quest’anno io e i miei compagni italiani siamo arrivati a stagione in corso, oltre la metà. Nel 2023 inizieremo tutti insieme e sono sicuro che riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci prefiggeremo» ha concluso il calciatore.

La domanda si riferiva a come vede il suo futuro nel mondo del calcio. La squadra canadese ha manifestato solidarietà al collega napoletano. Infatti, il portiere ha mimato il numero della sua maglia, il 24, in tal senso.