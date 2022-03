Insider di Roberto Saviano stasera su Rai3 ultima puntata: Maria Monti ospite

Roberto Saviano torna per la quarta e ultima puntata di Insider – Faccia a faccia con il crimine. Stasera 5 marzo, alle 21,20 su Rai3, l’autore di Gomorra concluderà il suo ciclo di appuntamenti che analizza l’evoluzione, il comportamento e i delitti perpetrati dalla criminalità organizzata. Ospite dell’episodio sarà Maria Monti, agente di polizia che da anni lavora sotto copertura all’interno delle associazioni mafiose. Per rispetto dell’anonimato della donna, come si nota dal trailer, l’intervista avverrà senza mostrarne il volto. La visione della trasmissione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove sono disponibili le puntate precedenti con le interviste integrali.

Insider – Faccia a faccia con il crimine, anticipazioni e ospite di stasera 5 marzo 2022 su Rai3

Con l’aiuto di materiale di repertorio e le voci dei protagonisti, Roberto Saviano conduce un programma che cerca di fare luce sui fatti più oscuri della cronaca italiana. Il giornalista e scrittore incontra ogni volta un protagonista diverso della lotta alla mafia, passando dagli ex boss pentiti alle forze dell’ordine passando per rappresentanti delle istituzioni. Insider mette infatti al centro coloro che hanno vissuto, attraverso punti di vista diversi ma ugualmente legati, il mondo della criminalità organizzata. Saviano ricostruisce ogni volta il contesto degli eventi che circondano l’universo criminale sotterraneo, cercando di rimanere quanto più fedele possibile alla realtà.

Sabato a #INSIDER scopriremo cosa si provi a diventare un insider quando si è dall’altra parte della barricata: ascolteremo la storia di Maria Monti, la prima agente di Polizia italiana infiltrata in un’organizzazione criminale.

Vi aspetto sabato 5 marzo alle 21:45 su @RaiTre! pic.twitter.com/VRdyWGkqPW — Roberto Saviano (@robertosaviano) March 3, 2022

Insider – Faccia a faccia con il crimine, chi è Maria Monti intervistata da Saviano

Nell’ultima puntata in programma questa sera, Saviano ospiterà Maria Monti, la prima agente della Polizia italiana da anni sotto copertura e a contatto con la mafia. La donna, attraverso racconti e immagini inedite, cercherà di spiegare come si svolge la vita da insider. «La storia di Maria ci porta a conoscere uno dei ruoli più affascinanti e pericolosi che ci siano, quello dell’undercover», ha detto Saviano nel presentare la puntata.