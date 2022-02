Insider stasera su Rai3, anticipazioni: Piera Aiello ospite di Roberto Saviano

Nuovo appuntamento con Roberto Saviano e il suo Insider – Faccia a faccia con il crimine. Il giornalista e scrittore, autore di Gomorra, racconta tramite interviste esclusive e reportage inediti la vita a contatto con la mafia e i lati più oscuri della malavita italiana. Ospite di stasera 19 febbraio, alle 21,25 su Rai3, sarà Piera Aiello, politica italiana che nel 2019 la Bbc ha inserito fra le 100 donne più influenti al mondo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Insider – Faccia a faccia con il crimine, anticipazioni e ospiti di stasera 19 febbraio 2022 su Rai3

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, dove ha catturato quasi un milione di spettatori nonostante la concorrenza di C’è posta per te e la finale di Tali e Quali, Roberto Saviano torna in prima serata con il suo nuovo programma. Insider infatti cerca di far conoscere l’oscuro mondo del crimine tramite filmati inediti e interviste esclusive a pentiti, vittime di mafia e testimoni diretti. Racconto e intervista si fondono in un percorso attraverso cui Saviano guiderà i telespettatori, ricostruendo anche il contesto storico.

Insider – Faccia a faccia con il crimine, chi è Piera Aiello ospite di Roberto Saviano

Ospite della seconda puntata sarà Piera Aiello, oggi membro della Camera dei Deputati, dove è stata eletta tra le file del Movimento 5 stelle. Dalla compagine politica si è poi allontanata nel 2020, in seguito a uno scontro con l’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Nata a Partanna, in provincia di Trapani, ha un passato indirettamente legato alle organizzazioni criminali. La donna, infatti, è testimone di giustizia e vedova di mafia che si è ribellata a Cosa Nostra denunciando gli uomini che uccisero suo marito, Nicola Atria, nel 1991. Con coraggio collaborò con la polizia e la magistratura assieme alla cognata Rita Atria. Quest’ultima morì suicida all’età di 17 anni a una settimana di distanza dalla strage di via d’Amelio che portò alla morte di Paolo Borsellino.