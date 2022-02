Insider Faccia a faccia con il crimine stasera 12 febbraio su Rai 3: cosa sapere sul programma di Saviano

La prima serata di Rai 3 propone Insider – Faccia a faccia con il crimine in onda a partire da stasera, sabato 12 febbraio 2022, alle 21.45 su Rai 3. Nel corso dei 4 appuntamenti in programma, Roberto Saviano approfondirà alcuni dei più recenti casi di cronaca legati al mondo della criminalità organizzata e incontrerà persone che, per motivi di versi, hanno vissuto questa dimensione da vicino.

Insider: le cose da sapere sulla trasmissione in onda stasera su Rai 3 alle 21.45

Insider: di cosa parla il format

Al centro del format condotto da Saviano il lato oscuro della società indagato attraverso le voci di pentiti, collaboratori di giustizia e agenti delle forze dell’ordine sotto copertura, vere e proprie porte d’accesso ad alcune delle storie più controverse del crimine italiano e straniero, nelle quali l’autore di Gomorra porterà i telespettatori attraverso un’accurata ricostruzione del contesto della vicenda protagonista della puntata. Il linguaggio del racconto e quello dell’intervista si mescolano per permettere al publico di osservare da vicino l’universo criminale e analizzarlo da differenti punti di vista. Ad arricchire il tutto anche immagini, filmati e materiale di repertorio inedito.

Insider: Roberto Saviano intervista Anna Carrino

Nel primo dei quattro appuntamenti, Saviano incontrerà Anna Carrino, moglie per oltre 30 anni di Francesco Bidognetti, boss dei Casalesi. Alla donna, oggi testimone di giustizia, il giornalista e scrittore chiederà i motivi che hanno portato il clan a prenderlo di mira e a perseguitarlo. Nelle puntate successive, invece, siederanno al suo posto Piera Aiello, vedova di mafia che ha trovato il coraggio di denunciare gli assassini del marito, Giuseppe Misso, ex boss del Rione Sanità e Maria Monti, prima agente infiltrata in un’organizzazione criminale.

Insider di Saviano: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Insider – Faccia a faccia con il crimine è disponibile anche in streaming, su Rai Play.