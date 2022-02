Insider – Faccia a faccia con il crimine stasera su Rai 3, anticipazioni: Giuseppe Misso ospite di Saviano

La prima serata di Rai 3 propone Insider – Faccia a faccia con il crimine in onda questa sera, sabato 26 febbraio 2022, alle 21.45 su Rai 3. Condotto da Roberto Saviano, il programma punta ad approfondire alcuni casi di cronaca recente legati al mondo della criminalità organizzata attraverso materiale di repertorio e interviste a personaggi che, direttamente o indirettamente, si sono trovati coinvolti in queste vicende.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: di cosa parla il format

Attraverso le voci di pentiti, collaboratori di giustizia e agenti delle forze dell’ordine infiltrati, Saviano entra nelle storie più controverse del crimine italiano e straniero, offrendo ai telespettatori un’accurata ricostruzione del contesto e un repertorio selezionato di testimonianze inedite. Racconto e intervista si mescolano per offrire un’immagine dell’universo criminale il più fedele possibile alla realtà dei fatti, da conoscere e analizzare da diversi punti di vista. Ad arricchire il tutto immagini, filmati e contributi esclusivi.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: tutte le anticipazioni sulla terza puntata

Nel terzo dei quattro appuntamenti in programma, l’autore di Gomorra incontrerà l’ex boss Giuseppe Misso che, negli Anni 90, fu a capo di uno dei più potenti e feroci cartelli criminali di Napoli. Dal 2011, anno in cui ha deciso di diventare collaboratore di giustizia, è entrato ufficialmente nel programma di protezione riservato ai pentiti. Nel corso dell’intervista, Saviano si focalizzerà sul ruolo di potere che ha ricoperto negli ambienti del Rione Sanità e, in parallelo, su come, oggi come allora, Misso continui a rifiutare categoricamente l’etichetta di camorrista.

Sabato a #INSIDER faccia a faccia con Giuseppe Misso, oggi collaboratore di giustizia. Negli anni '90 era a capo di uno dei più potenti e feroci cartelli criminali a Napoli, eppure ha sempre rifiutato l’etichetta di camorrista.

Vi aspetto il 26 febbraio ore 21.45 @RaiTre pic.twitter.com/CDVybD3nwq — Roberto Saviano (@robertosaviano) February 25, 2022

Insider – Faccia a faccia con il crimine: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Insider – Faccia a faccia con il crimine è disponibile anche in streaming su Rai Play.