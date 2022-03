Insetti, 10 strane curiosità sul mondo di api, vespe e farfalle

Il giornalista del Guardian Oliver Milman è al lavoro su The Insect Crisis: The Fall of the Tiny Empires that Run the World, nuovo libro che racconta i pericoli per gli insetti nel mondo. Ad oggi, circa mezzo milione di esemplari è a rischio estinzione, tanto che potrebbe estinguersi entro la fine del secolo. Durante la ricerca, però, si è imbattuto in alcuni segreti davvero bizzarri sugli animali. «Ogni insetto è come una vita aliena che nemmeno la fantascienza potrebbe immaginare», ha dichiarato Michelle Trautwein, entomologa della California Academy of Sciences. Ecco dieci curiosità più strani sugli insetti.

Api-scienziate e coleotteri, ecco 10 curiosità sugli insetti

1. Le api sanno fare operazioni matematiche e rilevare le mine

Tutti conoscono l’importanza delle api per l’impollinazione dei fiori, ma le capacità di questi speciali insetti vanno ben oltre. Saprebbero eseguire infatti i calcoli matematici, dimostrando ottime abilità per sottrazioni e somme di elementi, oltre a individuare le mine antiuomo meglio dei cani. Come riporta il Guardian, alcune potrebbero persino imparare il gioco del calcio e ricordare esperienze pregresse grazie a una evoluta forma di coscienza. Un lavoro che però prevede un dispendio di energie non irrilevante: un calabrone, se avesse le dimensioni di un uomo, brucerebbe le calorie di una barretta Mars in appena 30 secondi.

2. La grande forza fisica dei coleotteri

I coleotteri, presenti sul pianeta in oltre 350 mila specie differenti, rappresentano per alcuni agricoltori una vera piaga dato che sono particolarmente ghiotti di grano. Ma ad attirare l’attenzione degli esperti è un altro aspetto. Alcune ricerche hanno scoperto che uno scarabeo stercorario cornuto è talmente forte che, se avesse le dimensioni di un uomo, potrebbe sollevare un autobus a due piani. La Regimbartia attenuata, specie acquatica che abita negli stagni, può persino sopravvivere nello stomaco delle rane e strisciare fuori durante le espulsioni corporali.

3. Non solo rumore, le zanzare aiutano la salute dell’ambiente

A chi non è capitato di passare la notte in bianco per colpa delle zanzare? Questi particolari insetti, oltre che un fastidio notturno, sono però importanti per lo sviluppo dell’ecosistema naturale. Durante la vita sono responsabili dell’impollinazione dei fiori e aiutano la circolazione di nutrienti attraverso il suolo e le piante. Inoltre, rappresentano anche un succulento pasto per gli animali più in alto nella catena alimentare come rane e uccelli. La loro presenza è però anche una minaccia, dato che contribuiscono alla diffusione di malattie come malaria e dengue.

4. Gli scarafaggi sopravvivono 14 giorni dopo la decapitazione

Sebbene non godano di ampia stima fra gli esseri umani, gli scarafaggi rappresentano un anello importante della vita del pianeta. Nel mondo ne esistono migliaia di specie, anche se solo due (americano e tedesco) sono stati in grado di ambientarsi all’interno delle comuni dimore dell’uomo. Questi insetti nascondono però capacità incredibili come infilarsi in una fessura ampia quanto una moneta e un’incredibile resistenza agli impatti. Inoltre sono in grado di mordere con una forza 50 volte superiore al loro peso e di sopravvivere per due settimane senza la testa.

5. Gli insetti e i «cameo nel film della storia umana»

Milman, nel suo articolo sul Guardian, definisce gli insetti come personaggi che hanno interpretato «i cameo più interessanti della storia umana». Sebbene non siano celebri come cavalli, tigri o panda, gli insetti sono da sempre fondamentali nell’ecosistema mondiale. Gli storici ritengono che le zanzare, diffondendo la malaria fra i britannici nell’America del Settecento, abbiano giocato un ruolo importante nella Rivoluzione americana. È un insetto anche il primo animale nello spazio: si tratta di un moscerino della frutta, spinto oltre l’atmosfera da un razzo statunitense nel 1947 in una delle prime missioni.

6. Le falene Ercole dell’Australia, gli insetti giganti senza bocca

È credenza assai diffusa che le falene banchettino con i vestiti all’interno dei guardaroba. Come ricorda il Guardian in realtà si tratta di un falso mito, dato che solo le larve di alcune specie si nutrono di abiti, perdendo il gusto nell’età adulta. Fra queste anche la falena Ercole dell’Australia settentrionale, la più grande al mondo. La sua apertura alare può raggiungere le dimensioni di un piatto da portata e si caratterizza per il fatto di non avere una bocca. Durante la sua esistenza si nutre infatti delle riserve inghiottite nella fase larvale.

7. Le vespe riconoscono il volto dei loro simili

L’impollinazione dei fiori deve molto anche alle vespe, che contribuiscono alla sopravvivenza delle piante eliminando i parassiti che si cibano delle più importanti colture umane. Inoltre una recente ricerca ha scoperto che tali insetti sarebbero in grado di comprendere la proprietà transitiva fra gli oggetti per cui se A è maggiore di B e B è maggiore di C allora A è maggiore di C. Gli scienziati ritengono che le vespe sono anche capaci di riconoscersi tra loro analizzando specifici tratti del viso.

8. I grilli potrebbero far capolino sui menù del futuro

Asia, Africa e America Latina da generazioni vedono gli insetti come fonte di cibo, tanto che li utilizzano in diversi piatti da tavola. Sebbene oggi siano ancora visti con reticenza dagli occidentali, è in atto un forte cambiamento che potrebbe sovvertire la tendenza. Gli insetti infatti stanno sostituendo carni rosse e bianche, il cui consumo intensivo è da anni nel mirino della critica per il forte impatto ambientale. Dai grilli con il peperoncino alle formiche intrise nel limone la scelta è davvero vasta.

9. Cioccolato e latte, due prelibatezze che devono tutto agli insetti

Il cioccolato è uno degli alimenti più apprezzati al mondo, tanto da essere ingrediente fondamentale per barrette, dolcetti e torte in ogni area del globo. Sorprende però che la sua esistenza debba molto, seppur in via indiretta, all’operato degli insetti. Un minuscolo moscerino è principale agente di impollinazione del cacao, mentre altri esemplari assicurano alle mucche da latte un’abbondante quantità di erba da mangiare.

10. Farfalle e scarafaggi nel mirino dei collezionisti del mondo

Gli insetti sono anche al centro di collezionisti e ambientalisti. Winston Churchill alleviò la depressione grazie alla sua collezione di farfalle, mentre Walter Rotschild, rampollo dell’omonima famiglia di banchieri, si divertiva con il circo delle pulci. In Australia è molto diffusa l’abitudine di tutelare gli scarafaggi scavatori alla pari degli animali domestici, mentre in Nord America diversi scienziati aiutano le farfalle monarca coltivando le piante di euforbia.