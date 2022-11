Insegnante riceve lo stipendio per 12 anni dopo essere andata in pensione

Un caso che ha dell’incredibile in Sicilia, dove un’insegnante continuava a ricevere lo stipendio 12 anni dopo essere andata in pensione. La Ragioneria di Stato però, potrebbe prendere presto provvedimenti contro gli eredi della somma che hanno beneficiato di questo errore.

L’errore della dirigenza che ha assegnato lo stipendio all’insegnante in pensione

In Sicilia, un’insegnante ha ricevuto in contemporanea stipendio e pensione per 12 anni. Per la Corte dei Conti il doppio emolumento, causato da un errore della dirigenza scolastica, ha causato una somma erariale di 72 mila euro. La docente ha perso la vita nel 2019 e fino all’anno prima ha ricevuto denaro non dovuto. Secondo i giudici sarebbe stato dovere della dirigente scolastica verificare la trasmissione del documento.

Processata con rito abbreviato, la dirigente ha pagato la somma di quasi 11 mila euro. L’altra responsabile dell’accaduto, è la dirigente amministrativa e i giudici hanno deciso che dovrà risarcire la somma di 18 mila euro: la metà dell’importo inizialmente contestato. In difesa, la donna ha sottolineato i mancati controlli a monte per 12 anni da parte delle autorità competenti.

La richiesta dei giudici e le conseguenze per gli eredi

Nessuno in tutti questi anni aveva notato questa gigantesca irregolarità: la professoressa morta nel 2019 ha continuato a percepire lo stipendio fino al 2018. I giudici hanno emanato una nota ufficiale chiarendo la situazione. In quest’ultima si legge: «Nonostante avesse 78 anni, nessuno ha notato l’anomalia di un emolumento stipendiale corrisposto a un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso».

Questa assenza di controlli è stata la ragione per la quale la dirigente amministrativa ha ricevuto uno sconto sul totale da pagare per i suoi errori. Ad ogni modo la Ragioneria dello Stato ha iniziato un recupero nei confronti degli eredi dell’insegnante che continuava a percepire lo stipendio, ma potrebbe essere inutile perché troppo tardi, considerando i tempi della prescrizione.