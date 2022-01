Scarichi fognari, liquami e microplastiche. Questi gli ingredienti del pericoloso cocktail chimico che, da qualche mese, sta inquinando i fiumi del Regno Unito. Il fenomeno mette a repentaglio la salute dei cittadini e la sopravvivenza di flora e fauna. Ad accendere i riflettori sulla situazione, nella speranza di ottenere un intervento tempestivo, sono stati i membri della Commissione Parlamentare per l’Ambiente (EAC). Che, in un dettagliato report, hanno elencato le aree interessate, puntato il dito contro i responsabili e provato a definire un repertorio di idee per arginare un potenziale disastro che, se trascurato, potrebbe avere effetti deleteri sull’ecosistema.

Only 14% of English rivers meet good ecological status, and not a single river in England has received a clean bill of health for chemical contamination. 📗 Read our Water Quality in Rivers report at https://t.co/O7DJxNV7Cy#EACRivers #SaveOurRivers #RiverPollution #CleanItUp pic.twitter.com/upJEyhzRFI — Environmental Audit Committee (@CommonsEAC) January 14, 2022

Perché nel Regno Unito le acque sono così contaminate

Come riportato dalla BBC, nella relazione i parlamentari hanno puntato il dito contro le aziende agricole e idriche del Paese che, con la loro attività, hanno contribuito in grossa parte alla contaminazione delle acque. Ma non solo. Ad avvelenarle ci avrebbero pensato anche olii, salviettine umidificate e particelle di plastica rilasciate da pneumatici e freni delle automobili. Un mix letale per le persone che adoperano i fiumi per attività sportive come il nuoto e la pesca e rischiano invece di contrarre gravi malattie a causa dei batteri che vi proliferano. Un problema che, come confermato dalle analisi effettuate su una serie di campioni da un team di ricercatori, riguarda indistintamente tutti i corsi d’acqua inglesi, al momento privi dei requisiti utili a ottenere qualsiasi tipo di certificazione di buona salute.

Più regole e più investimenti per salvare i fiumi

«I fiumi sono le arterie della natura e devono essere protetti», ha spiegato il presidente della Commissione Philip Dunne, «La nostra ricerca non ha fatto altro che mettere in evidenza falle del sistema presenti da anni. Mancanze gravi nel monitoraggio, nella governance e nella salvaguardia della qualità dell’acqua. Per troppo tempo, i governanti e le industrie hanno preso alla leggera la questione, sottoponendo un sistema fognario datato come quello vittoriano a una pressione crescente e, a un certo punto, diventata decisamente insostenibile». Ecco perché, tra le varie richieste mosse ai vertici, hanno ribadito con urgenza un incremento del budget a disposizione dell’Agenzia per la Protezione per l’Ambiente, al momento incapace di mettere in atto tutte le attività previste per una lotta contro l’inquinamento che sia efficace e non si appoggi soltanto a vuoti slogan. La risposta del ministro dell’Ambiente Rebecca Pow non ha tardato ad arrivare: «Ci stiamo impegnando, più di qualsiasi altro governo, a proteggere e migliorare la salute dei nostri fiumi e dei nostri mari», ha sottolineato. «Terremo sicuramente conto di tutte le informazioni raccolte in quest’ultimo studio per incentivare ulteriormente le azioni già programmate per il 2022 e gli anni a venire».

Anche Scozia e Galles alle prese con l’emergenza

Nonostante il feedback positivo, tuttavia, per il giornalista britannico Justin Rowlatt sarebbe da escludere l’idea che il Parlamento si attivi in tempi rapidi. L’EAC, per quanto possa procurarsi documenti e testimoni a sostegno della propria causa, non può costringere la politica a intervenire nei tempi e nei modi che stabilisce e, per questo, ha un potere parecchio limitato in un frangente del genere. «Quel che può fare, e che ha effettivamente fatto, è attirare l’attenzione sugli errori del sistema», ha dichiarato Rowlatt. «Si spera che gli input forniti possano spingere chi di dovere ad aprire gli occhi e ad attivarsi in tempo per evitare di ridurre i fiumi in uno stato irrecuperabile». Intanto, anche i colleghi delle commissioni di Scozia e Galles stanno pensando di rivolgersi a scienziati e addetti ai lavori per compilare un documento simile e portare in Parlamento numeri e dati oggettivi sul quadro ambientale.

And we wonder why seagrass in #Wales is on its way out? '1 in 5 rivers' in Wales polluted by sewage' https://t.co/2nbTX3QK0s pic.twitter.com/CnhrtAvz11 — Richard Unsworth 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@ZosteraR) October 16, 2017

Una rosa di soluzioni da valutare

Quali, dunque, le possibili soluzioni da prendere in considerazione? Nel report, è stata inserita una lista di accorgimenti che potrebbe essere un ottimo punto di partenza. Tra questi, sanzioni più pesanti per le compagnie idriche che scaricano in maniera indiscriminata scorie e acque reflue grezze, l’allestimento di aree riservate alla balneazione entro il 2025, misure di regolamentazione per l’allevamento intensivo, in particolare quello dei polli e una stretta più severa sull’utilizzo di oggetti e prodotti per l’igiene personale e della casa contenenti plastica. «È inammissibile che gli agricoltori accettino di prendere parte a questo sfacelo», ha tuonato Andrew Rumming, allevatore in una fattoria del Wiltshire, «Si tratta di un passo falso sotto tutti i punti di vista ed è da attribuirsi all’aumento indiscriminato della domanda di carne di pollo a buon mercato. L’incremento delle richieste ha, ovviamente, innescato un potenziamento delle produzioni, dunque degli scarti smaltiti male». Prospettiva che, per la National Farmers Union, può essere risolta solo con maggiori investimenti su nuove tecnologie (come l’analisi dei big data) e infrastrutture attrezzate per organizzare lavorazioni sostenibili ed eco-friendly.