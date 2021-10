INPS, va in pensione il Pin e arriva lo Spid

Da oggi non è più possibile accedere ai servizi on line dell’ INPS utilizzando il PIN. Bisognerà invece farlo attraverso Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi).

Unica eccezione è quella consentita ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento.

Come funziona lo Spid

E’ pertanto disponibile sul sito Inps la nuova funzionalità che consente a chi ha già l’identità digitale di delegare l’accesso ad una persona di sua fiducia anche lei munita di identità digitale. In una nota Inps ricorda che questa importante novità è in vigore dal primo ottobre.

Al momento Inps precisa anche che i Pin rilasciati alle aziende e ai loro intermediari restano attivi. Tali Pin erano stati assegnati allo scopo di consentirne il più completo adeguamento informatico ed organizzativo ai sistemi di identità digitale.

La delega tramite SPID

La nuova funzionalità che consente a chi ha già l’identità digitale SPID, CIE e/o CNS di delegare l’accesso ad una persona di sua fiducia anche lei munita di identità digitale punta ad agevolare tutti gli utenti all’uso dei servizi digitali. Il nuovo SPID favorisce anche la diffusione dell’identità digitale.

Per attivare la delega SPID su SPID, il delegante, mediante la sua identità digitale (SPID, CIE o CNS), dovrà accedere al servizio online disponibile nell’area riservata MyInps del sito ufficiale della Previdenza.

A questo punto dovrà accedere alla sezione “Deleghe identità digitali” e inserire i dati identificativi. Inoltre va aggiunto il codice fiscale del soggetto che vuole designare come proprio delegato e l’eventuale data di scadenza della delega.

Come presentare la delega

La richiesta di delega potrà essere presentata anche attraverso l’invio dei moduli e dei documenti sottoscritti digitalmente via PEC alla sede territorialmente competente. Conclusa la procedura on line o via PEC, la delega risulterà immediatamente attiva.

L’avvenuta registrazione della delega sarà notificata automaticamente al delegato. Nell’area personale MyInps sarà sempre possibile verificare lo stato di una eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca.