Inps, il 55 per cento delle pensioni in Italia sotto i 750 euro

L’Inps ha evidenziato all’interno di un rapporto che più del 55 per cento delle pensioni erogate in Italia hanno un importo inferiore ai 750 euro. Un dato allarmante destinato a far discutere, e che diventa ancora più pesante se si pensa che circa il 65 per cento del totale si attesta, invece, sotto i mille euro. Il documento pubblicato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale pone anche l’accento sull’importo medio, attualmente di 1.359,53 euro mensili. Ma il valore sale al Nord, dove si tocca quota 1.456,71 euro. Dall’1 gennaio 2023 le pensioni erogate in Italia sono 17.718.685, con un’età media di 74,1 anni e una differenza tra uomini e donne di 4,7 anni: i primi si fermano a 71,5, le seconde a 76,2.

Pensioni sotto i 750 euro: sono quasi 10 milioni

Il dato relativo alle pensioni sotto i 750 euro fa discutere. Sono 9.883.267 delle attuali 17.718.685 erogate in tutto il Paese, pari a più del 55 per cento. Di queste, il 43,1 per cento beneficia di ulteriori prestazioni legate a bassi redditi, tra integrazioni al minimo, assegni e pensioni sociali o pensioni di invalidità. Tra i due sessi, gli uomini vedono scendere la percentuale di prestazioni sotto i 750 euro al 40,9 per cento. Per il 44,8 per cento, invece, la pensione è tra 1.500 e 3.000 euro. Diversi i numeri delle donne: a 3,02 milioni vengono erogate pensioni per superstiti, contro i soli 437 mila uomini. Al contrario quelle di vecchiaia vedono prevalere i maschi: 5,3 contro 3,9 milioni.

Pensioni: il 61,6 per cento di vecchiaia, il 7,6 di invalidità

Nel 2022 sono state inoltre liquidate 1.350.222 pensioni: il 46,5 per cento era di natura assistenziale. L’importo complessivo è stato di 14,2 miliardi di euro, il 6,1 per cento dell’importo del 2023 al primo gennaio. Nel documento si evince anche come nel 2022, tra le pensioni liquidate in totale, il 61,6 sia costituito da pensioni di vecchiaia. Quelle di invalidità previdenziale, invece, sono il 7,6 per cento. Le superstiti corrispondono al restante 30,8.