L’Inps le blocca la pensione perché la crede morta: ora deve dimostrare di essere viva

A Balanghero, un piccolo comune di circa 3mila abitanti in provincia di Torino, una donna di 70 anni, viva e vegeta, fa i conti con la burocrazia e il proprio decesso. Sembra che la signora, un’ex insegnante in pensione dal 2004, da inizio luglio stia combattendo una vera e propria battaglia per dimostrare all’Inps di essere viva, dopo che l’istituto le ha bloccato la pensione. Non riesce, quindi, a incassare l’indennità dal 30 giugno, proprio perché è stata bloccata. A spiegarglielo è stata la banca e il caso, nonostante la donna si sia presentata negli uffici dell’Inps, non è ancora stato risolto. Tutto è scaturito dalla morte di un’altra donna, omonima.

Il racconto della donna: «Non percepisco la pensione da 2 mesi»

A raccontare la vicenda è stata la stessa 70enne, concedendo un’intervista a La Stampa. Prima ha spiegato di non aver ricevuto la pensione a giugno e di aver chiamato la banca esattamente un mese fa. «Ho dovuto chiedere al comune di Balangero di produrre e rilasciarmi quella che si chiama Dichiarazione di esistenza in vita, e insieme alla fotocopia della mia carta d’identità l’ho spedita via mail prima, il 5 luglio alla banca, altrimenti mi avrebbero bloccato il conto corrente», spiega, «Il 14 luglio ho mandato tutto anche all’Inps, sia di Torino che alla sede di Roma. Questo sempre tra una telefonata e l’altra, sperando che l’iter si sbloccasse». Nonostante tutto, il caso è ancora irrisolto: «Ora sono già due mesi che non percepisco la pensione».

La donna sarebbe morta il 15 giugno

Nulla da fare, per l’Inps nonostante tutto la 70enne risulta essere morta. Il caso di omonimia sta creando non pochi disagi alla donna, che ha rischiato di vedere bloccato anche il conto corrente. La banca, infatti, ha ricevuto la comunicazione dall’Ente, proprio per bloccare le pratiche in corso.