«INpiegato presso VeronaFiere»: lo strafalcione di Fontana diventa virale

Ha scatenato l’ironia del web l’errore da matita blu da parte di Lorenzo Fontana, ripetuto per due volte nella “Dichiarazione di cariche e professioni” del vice-segretario della Lega e nuovo presidente della Camera dei deputati, autocertificazione obbligatoria delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte al momento dell’elezione, che tutti i parlamentari eletti devono rendere entro trenta giorni dall’insediamento.

In quella che ha compilato nel 2018, all’inizio della scorsa legislatura, reperibile sul sito di Montecitorio, Fontana aveva scritto per due volte di essere «Inpiegato presso VeronaFiere in aspettativa dal 2009».

16 Ottobre 2022 Lorenzo Fontana (presidente della Camera) non è in grado di scrivere la parola “impiegato” pic.twitter.com/NobmZZ0K0i — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) October 16, 2022

L’errore di ortografia ripetuto due volte

Esatto, “inpiegato” con la N. Sia nel primo campo “Cariche e uffici ricoperti e funzioni imprenditoriali e professionali svolte alla data della presentazione della candidatura”, che nel secondo “Cariche e uffici ricoperti in enti pubblici e/o privati, anche di carattere internazionale, alla data della presente dichiarazione”. Se nel primo caso ci poteva essere qualche dubbio, il secondo li spazza via tutti: nessun refuso, nessuna momentanea confusione. Fontana, almeno fino all’inizio della scorsa legislatura, non aveva idea che ci volesse la M e non, appunto, N. Nonostante tre lauree.

Insomma, dopo le polemiche sulle sue posizioni ultracattoliche e conservatrici, l’elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera dei deputati continua a far discutere. In questo caso, per il suo curriculum. O meglio per gli errori di ortografia di cui si è reso protagonista.

