InnoTrans, il Gruppo FS lancia il treno ibrido Blues e presenta il Nikrasa 3.0

Tra i protagonisti dal 20 al 23 settembre della tredicesima edizione di InnoTrans, la più importante fiera internazionale dedicata alle tecnologie dei trasporti in corso a Berlino, il Gruppo FS ha presentato alcune tra le sue più recenti innovazioni. Oltre ad aver esposto le caratteristiche del nuovo treno ibrido Blues, che esordirà con il servizio viaggiatore entro fine anno, ha illustrato il servizio Translate4Rail e si è confrontato con i colleghi delle controllate estere con un focus particolare sugli obiettivi contenuti nel Piano industriale 2022-2031.

Il Gruppo FS presenta Blues

Presentato all’esterno della fiera in un’area provvista di 3.500 metri di binari, il Blues è un treno regionale prodotto da Hitachi Rail a triplice alimentazione (elettrica, batteria e diesel), garanzia di prestazioni all’avanguardia e maggior sostenibilità tramite una riduzione del 50% del consumo di carburante e una diminuzione delle emissioni di CO2 rispetto agli attuali mezzi diesel.

Realizzati negli stabilimenti italiani di Pistoia e Napoli, i nuovi convogli possono raggiungere i 160 km/h di velocità massima e ospitare fino a 300 persone sedute nella composizione a quattro carrozze. Presenti entro il 2022 sulle linee ferroviarie di Sicilia e Sardegna e nel corso del 2023 a disposizione dei passeggeri di Toscana, Lazio, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, i 110 treni rientrano in un ampio progetto di rinnovo e rilancio del trasporto regionale che punta ad offrire una mobilità sostenibile, personalizzata e in grado di soddisfare le esigenze di ogni passeggero.

Questo il commento dell’amministratore delegato della società Luigi Ferraris, presente alla fiera insieme alla presidente del cda del Gruppo Nicoletta Giadrossi: «L’arrivo dei treni Blues contribuirà, insieme alle consegne dei nuovi treni Rock e Pop, a rendere la nostra flotta regionale tra le più giovani d’Europa con un’età media di sette anni. Quando cominceremo ad avere il Blues sulle nostre linee, questo treno tecnologicamente molto evoluto, sostenibile e meno energivoro dei predecessori rappresenterà un altro mezzo fondamentale per rendere il viaggio dei nostri passeggeri sempre più confortevole e anche per connettere l’Alta Velocità con le destinazioni servite dai treni regionali. Oltre ad essere ibrido, con tripla alimentazione, ha anche la predisposizione al Wi-Fi. Ci stiamo preparando, insomma, a sfruttare a pieno la fibra ottica che abbiamo in programma di potenziare ed installare lungo tutti i 17 mila chilometri delle nostre linee ferroviarie».

«La parola chiave è integrazione – ha aggiunto Ferraris –, integrazione tra porti, strade, ferrovie e aeroporti. Noi come Gruppo dobbiamo progressivamente diventare da trasportatori di merci su rotaie a operatori di sistema, adottando un approccio strutturato che ci consenta di intercettare i flussi di merci in un campo di gioco che è quello Europeo».

I nuovi treni e la tecnologia NiKRASA

Oltre al Blues, il Gruppo ha avuto l’opportunità di presentare i nuovi treni costruiti da Stadler e Siemens per Netinera, secondo operatore del trasporto pubblico locale tedesco, e, sul fronte della logistica, la terza generazione della tecnologia NiKRASA. Si tratta della soluzione che consente di caricare facilmente su rotaia anche i semirimorchi che non possono essere alzati con la gru in modo da favorire ulteriormente l’intermodalità gomma – ferro.

Nell’area dedicata ai veicoli su gomma, è stato anche esposto uno dei 32 autobus a idrogeno di Qbuzz, società controllata da Busitalia e terzo operatore del trasporto pubblico locale in Olanda.

RFI e ÖBB presentano Translate4Rail

Tra gli altri progetti lanciati alla fiera da FS, in particolare da RFI (società che fa parte del gruppo e che si occupa della gestione dell’infrastruttura ferroviaria) e ÖBB TS, vi è Translate4Rail. Si tratta di un applicativo di traduzione automatica che offre agli addetti e agli operatori ferroviari una serie di messaggi predefiniti che, attraverso un tablet, permettono di gestire molteplici situazioni di comunicazione e comprendersi a vicenda pur parlando ciascuno nella propria lingua madre.

L’obiettivo del progetto, lanciato nel 2020 e finanziato da Shift2Rail, è quello di promuovere una maggiore cooperazione internazionale e sviluppare in ambito ferroviario soluzioni condivise e innovative. Provato sul campo al confine tra Italia e Austria, rappresenta un ulteriore passo volto a favorire l’interoperabilità ferroviaria nella Comunità europea con una maggiore flessibilità in termini di linguaggio senza compromettere la sicurezza della circolazione.

La società incontra le controllate estere

Per il Gruppo FS, Innotrans ha infine rappresentato l’occasione per incontrare il top management e gli operatori delle società estere controllate e partecipate e renderli pienamente partecipi degli obiettivi e delle strategie della società, che si configura sempre più come una Multidomestic Company che sta facendo dell’Europa il proprio mercato domestico. Oltre alla tappa berlinese e al percorso intrapreso in Francia con Trenitalia France, sono in procinto di operare Iryo (in Spagna da novembre), Hellenic Train (Grecia), C2C e Avanti West Coast (Regno Unito), Netinera e TX Logistik (Germania), Qbuzz (Olanda)

e Roma-Rail (Romania)

«L’Europa sta diventando sempre di più un mercato integrato tra le varie nazioni nel campo dei trasporti e delle infrastrutture in cui le aziende dovranno sempre di più integrarsi e collaborare tra loro. Questo è un percorso che va perseguito e rafforzato nel trasporto merci così come in quello passeggeri, in modo da mettere in condivisione e integrare sinergie e competenze», ha concluso Luigi Ferarris.