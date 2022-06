Innamorato pazzo, stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità sul film

Adriano Celentano e Ornella Muti sono i protagonisti di Innamorato pazzo, in onda questa sera, sabato 11 giugno 2022 alle 21.20 su Rete 4. Diretto dal duo Castellano e Pipolo e uscito nelle sale nel 1981, il film racconta la nascita dell’insolita storia d’amore tra una principessa e il conducente di un autobus.

Innamorato pazzo: cosa sapere sul film in onda stasera su Rete 4 alle 21.20

Innamorato pazzo: la trama

Partita dal Regno di Saint Tulipe, la principessa Cristina arriva a Roma per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Nonostante appartengano a una stirpe reale, le loro condizioni economiche non sono poi così floride: se non riusciranno a trovare almeno cinquanta miliardi di lire, l’indipendenza del casato diventerà un lontano ricordo. Così, per provare a risolvere il problema, pensano a un matrimonio combinato con un ricco produttore di armi da guerra. La ragazza, tuttavia, non sembra d’accordo coi genitori e, nel tentativo di distrarsi da un destino che pare ormai irrimediabilmente segnato, decide di scappare e fare un giro da sola per le strade della Capitale.

Salita per caso su un autobus, è lì che conosce Barnaba Cecchini, lo stravagante autista del mezzo. Che, folgorato dalla sua bellezza, decide di farla innamorare. Mentre i due girovagano per i quartieri più belli della città, i familiari si accorgono dell’assenza di Cristina e iniziano a cercarla ovunque. Fino a quando, turbata dalla preoccupazione del padre Gustavo, non decide da sola di tornare a casa. Cecchini, però, entra nel panico e, credendo di averla persa per sempre, decide di cercarla ovunque e osare un gesto eclatante.

Innamorato pazzo: il cast

Accanto ad Adriano Celentano e Ornella Muti nei panni di Barnaba e Cristina, nel cast troviamo anche Adolfo Celi (re Gustavo), Milla Sannoner (la regina Betsy), Enzo Garinei (console e segretario del re), Corrado Olmi (sindaco di Roma), Giulia Scutilli (Iris), Silvia Ferluga (Madame De Tebe), Renato Oliverio (Mario) e Luigi Castejon (Corman).

Innamorato pazzo: cinque curiosità sul film

1) Innamorato pazzo: tra finzione e realtà

La famiglia reale di Saint Tulipe è stata pensata con un riferimento preciso in mente: numerose, infatti, sono le similitudini riconoscibili con i reali di Monaco. Re Gustavo, la moglie Betsy e Cristina riprendono diversi tratti di Ranieri di Monaco, Grace Kelly e Carolina.

2) Innamorato pazzo: modelli cinematografici di riguardo

Nelle interviste successive all’uscita del film, Pipolo e Castellano hanno spiegato di aver preso spunto, nella definizione della trama, da Vacanze Romane di William Wyler.

3) Innamorato pazzo: galeotto fu il set

All’epoca delle riprese, alcuni paparazzi scattarono delle foto a Celentano e Muti nelle quali si percepiva una complicità particolare. Parecchi anni dopo, nel 2014, fu lo stesso Molleggiato a dichiarare di aver avuto un flirt con l’attrice proprio in quel periodo. Versione confermata dalla diretta interessata, che ha precisato come quell’avventura sia stata l’unico episodio di infedeltà che si è concessa durante la lunga storia d’amore con Federico Facchinetti, che sposò nel 1988 e con cui ebbe due dei suoi tre figli.

4) Innamorato pazzo: rilanciare i classici in chiave moderna

Il brano che si sente durante la famosa scena della serenata non è altro che una rivisitazione di Largo al factotum, uno dei pezzi de Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, scritta dai registi in collaborazione con Bruno Zambrini, che ha curato la colonna sonora.

5) Innamorato pazzo: numeri da record

Con oltre 12 miliardi di lire, Innamorato pazzo è stata campione di incassi nella stagione cinematografica 1981-1982. E, ancora oggi, detiene il 41esimo posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre con oltre 8 milioni di spettatori.