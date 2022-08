Inizio scuola, il calendario delle singole regioni e le norme anti Covid

Le regioni italiane hanno pubblicato e diffuso i calendari dell’AS 2022/2023 contenenti le date in cui è previsto l’inizio della scuola. Come da tradizione, i primi a tornare in aula saranno gli alunni della Provincia Autonoma di Bolzano per i quali l’avvio avrà luogo lunedì 5 settembre.

Inizio scuola: il calendario delle regioni

Queste le date che gli altri territori hanno predisposto per il rientro in classe:

lunedì 12 settembre : Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Veneto e Lombardia

: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Veneto e Lombardia martedì 13 settembre : Campania

: Campania mercoledì 14 settembre : Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise

: Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise giovedì 15 settembre : Lazio, Emilia Romagna e Toscana

: Lazio, Emilia Romagna e Toscana lunedì 19 settembre: Sicilia e Valle d’Aosta.

Le norme anti Covid

Per quanto riguarda le norme anti Covid, a differenza di quanto accaduto negli ultimi due anni soltanto gli studenti e i membri del personale fragili saranno obbligati ad indossare la mascherina FFP2. Per tutti gli altri, come stabilito dalle nuove regole stilate dall’Istituto Superiore di Sanità che prevedono anche ricambi d’aria frequenti, non sarà più in vigore l’obbligo.

Se però il quadro epidemiologico dovesse aggravarsi, i dispositivi di protezione torneranno ad essere obbligatori per tutti. Al contempo faranno ritorno anche le disposizioni classiche: distanziamento di almeno 1 metro laddove sia fisicamente possibile, aumento della sanificazione degli spazi e turni per i pasti in mensa.

Le regole per le scuole dell’infanzia

Simili le regole negli asili, dove nessuno sarà obbligato a indossare la mascherina tranne il personale fragile (tenuto ad utilizzare la FFP2). A differenza di quanto accade dalle elementari in su, per i bambini under 5 non è previsto l’utilizzo dei dispositivi di protezione nemmeno in caso di aumento della curva dei contagi. Per i dipendenti sarà concesso di continuare a lavorare solo in caso di assenza totale di sintomi e, come negli altri istituti, sono previste igienizzazione delle mani, sanificazione degli spazi se presenti due o più casi e ricambi d’aria frequenti.