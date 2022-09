Ingresso alla facoltà di Medicina, si cambia: test ad aprile e luglio

L’ingresso a Medicina cambia completamente per l’anno accademico 2023/2024. Le date per i test saranno indicate dal Miur a novembre 2022. Possono partecipare alle sessioni per i nuovi test i ragazzi del penultimo o dell’ultimo anno delle superiori. Il test consente l’ammissione ai corsi di: Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e per Medicina veterinaria. L’esame si potrà ripetere più volte. La nuova procedura sarà valida anche per chi intende iscriversi dall’estero.

Ingresso a Medicina: cosa cambia

Il candidato potrà scegliere dove fare l’esame al momento dell’iscrizione. Questo non vale per chi si iscrive dall’estero, che deve scegliere come sede quella dove intende poi iscriversi. Per partecipare, serve la registrazione sul sito ufficiale CISIA. Su questo portale online ci saranno anche tutti gli strumenti per esercitarsi e per studiare. Il test prenderà il nome di TOLC. I candidati avranno 90 minuti per rispondere a 50 domande.

Con queste, il candidato dovrà dimostrare di avere: comprensione del testo, conoscenze in biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. Una volta sostenuta la prova, il giovane potrà dare un’occhiata sul sito Universitaly previa istanza di inserimento nella graduatoria di merito. I migliori in graduatoria entreranno di diritto per l’ammissione all’anno scolastico 2023/2024.

Le novità

Il cambiamento è quindi notevole rispetto al passato. Infatti, non sarà più necessario recarsi in sedi centrali per poter affrontare l’esame di ammissione. In più, chi non viene ammesso ad aprile può riprovare a luglio. In più, se si fanno più prove, si terrà conto solo del punteggio migliore dello studente tra le diverse volte in cui si prova l’esame.

Nel frattempo domani, 29 settembre, i candidati della sessione di quest’anno potranno visionare la graduatoria nazionale e scoprire così se hanno avuto accesso alla facoltà di Medicina. I candidati troveranno anche il loro status, che mostrerà se il posto in facoltà è stato assegnato, oppure prenotato. In questo secondo caso, si avrà accesso a un’università diversa da quella scelta.