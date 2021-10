Rinvenute in Inghilterra sculture dell’epoca romana

Le statue di un uomo, una donna e un bambino romani sono state scoperte da un team di archeologi durante gli scavi di una chiesa normanna medievale abbandonata dell’Inghilterra centrale.

Sculture romane, una scoperta «assolutamente sorprendente»

Si tratta di una scoperta «assolutamente sorprendente», ha detto Rachel Wood, l’archeologa responsabile del sito di Stoke Mandeville, nel Buckinghamshire. «Sono reperti davvero rari nel Regno Unito», ha detto ancora, aggiungendo che «le statue sono eccezionalmente ben conservate».

Sculture romane, anche una brocca esagonale

È stata portata alla luce anche una brocca romana di vetro esagonale. Nonostante siano rimasti nel terreno per quelli che si pensa siano più di 1.000 anni, i pezzi di grandi dimensioni sono intatti. L’unico oggetto comparabile noto è una nave in mostra al Metropolitan Museum of Art di New York.

Il ritrovamento nella chiesa normanna di Santa Maria

Le statue sono state rinvenute presso le rovine della chiesa normanna di Santa Maria, dove da sei mesi lavora un team di archeologi. La chiesa fu costruita nel 1080 e ristrutturata nei secoli XIII, XIV e XVII. Fu abbandonata nel 1880 e demolita nel 1966 dopo essere stata dichiarata pericolosa. Le sue rovine si erano con gli anni ricoperte di vegetazione.

Sculture romane: come si è arrivati al ritrovamento

A maggio, archeologi e ingegneri hanno iniziato a rimuovere la struttura rimanente della chiesa e a scavare nel cimitero che è stato in uso per 900 anni, con l’ultima sepoltura registrata nel 1908. Gli esperti ritengono che il luogo fosse utilizzato come mausoleo romano prima della costruzione della chiesa.