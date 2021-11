Gli archeologi inglesi hanno individuato una nuova specie di dinosauro. Si tratta di un erbivoro vissuto durante l’età del Cretaceo, circa 125 milioni di anni fa. Il Brighstoneus simmondsi, esemplare di 8 metri e pesante una tonnellata, prende il suo nome dalla cittadina di Brighstone, vicina al luogo in cui sono stati rinvenuti i fossili da Keith Simmonds nel 1978. Conservati a lungo negli scantinati del Dinosaur Isle Museum di Sandown, sull’isola di Wright, adesso la loro origine è stata ricostruita dagli scienziati.

«In questi giorni è più comune scoprire nuove specie nei musei piuttosto che sul campo», ha detto alla Cnn Jeremy Lockwood, ricercatore presso il Museo di storia naturale di Londra e l’Università di Portsmouth. Sua la ricerca pubblicata sul Journal of Systematic Paleontology. La scoperta è del tutto accidentale, dato che l’uomo si stava concentrando sulla diversità tra l’Iguanodon e il Mantellisaurus atherfieldensis, grandi dinosauri iguanodonti erbivori fra i più comuni dell’isola.

Say hello to Brighstoneus simmondsi! This new dinosaur was only discovered some 40 years after it was unearthed.

Watch as Museum scientist Dr Jeremy Lockwood explains how a little sleuthing in a museum collection allowed him to make this exciting new discovery. pic.twitter.com/JHEro6mMbT

— Natural History Museum (@NHM_London) November 11, 2021