Inghilterra, resti di una ragazza scomparsa trovati a casa di un condannato per abusi

Questa mattina in Inghilterra la polizia ha rinvenuto dei resti umani in una casa a Milton Keynes, probabilmente di una ragazza scomparsa nel 2019. È quanto riferiscono i tabloid britannici.

Inghilterra, la polizia trova resti di una ragazza scomparsa

Si potrebbe trattare dei resti di Leah Croucher, ragazza di 19 anni scomparsa a Milton Keynes nel 2019. Milton Keynes è una città di 100 mila abitanti a nord-est di Londra, dove la giovane viveva con la sua famiglia. Il giorno della sua sparizione, era uscita per andare al lavoro, senza però mai arrivarci. La famiglia aveva subito dato l’allarme e le ricerche erano scattate con grande sollecitudine. Sebbene le forze dell’ordine allora avessero setacciato più di 4 mila appartamenti nella speranza di ritrovarla, non avevano mai guardato in una abitazione da mezzo milione di sterline a venti minuti da casa di Leah. Da lì passava ogni giorno la ragazza, che faceva quella strada per recarsi al lavoro.

Ed è proprio nella villa che nei giorni scorsi alcuni addetti alle pulizie hanno trovato resti umani, avvertendo immediatamente la polizia. L’identificazione non è stata ancora completata, ma tre coincidenze indicano la possibilità che si tratti di Leah. In primis la vicinanza con la sua abitazione; il fatto che i vicini ricordino di averla vista passare davanti a quella casa molto spesso; e la circostanza che in passato fosse l’abitazione di un noto pedofilo.

Chi è l’uomo che viveva nell’abitazione

Il Daily Mail riferisce che sull’uomo pendono diverse condanne per violenze sessuali su minorenni: una ragazza di 13 anni e una di 15 le sue vittime. Il pedofilo, di cui non si conosce l’identità, avrebbe anche partecipato a un documentario televisivo sui crimini di questo genere.

C’è tuttavia una almeno parziale giustificazione per gli investigatori: non è ancora chiaro se nel 2019 questo individuo vivesse nella casa in cui ora sono stati ritrovati resti umani. I suoi familiari sostengono che a quell’epoca non abitavano più lì, ma è naturalmente un particolare che soltanto gli inquirenti potranno accertare. Dicono anche di non averlo più visto “da anni”, senza specificare esattamente da quanto tempo. Di certo c’è che un pedofilo seriale viveva vicino a Leah e ha abitato, sebbene resti da stabilire fino a quando, proprio nella casa in cui adesso sono stati rinvenuti resti umani. Di proprietà di una società araba, la casa è stata affittata a diversi inquilini nel corso del tempo.

Due anni dopo la scomparsa di Leah, suo fratello si è suicidato, apparentemente per il dolore e la depressione scatenati dal mistero sulla sorella. «Se verrà arrestato il responsabile» affermano i genitori di lei. «Dovrebbe essere incriminato per la morte di entrambi i nostri figli».