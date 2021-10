Inghilterra, è morto il parlamentare accoltellato nell’Essex

Sir David Amess, parlamentare del partito conservatore, è morto dopo essere stato accoltellato venerdì 15 ottobre in una chiesa di Leigh-on-Sea, nell’Essex. Rappresentante del collegio elettorale di Southend West dal 1997, ma a Westminster già dal 1983, Amess aveva 69 anni e stava incontrando il suo elettorato quando è stato colpito. Sposato, aveva cinque figli. «Una notizia assolutamente devastante», ha scritto su Twitter Carrie Jonhson, moglie del primo ministro britannico Boris Johnson. David Amess, continua il tweet, «era estremamente gentile e buono. Un enorme amante degli animali e un vero gentiluomo. I pensieri sono per sua moglie e i loro figli». Nadhim Zahawi, il ministro dell’Istruzione britannico, lo ha definito «un campione» che «mancherà a molti».

Absolutely devastating news about Sir David Amess. He was hugely kind and good. An enormous animal lover and a true gent. This is so completely unjust. Thoughts are with his wife and their children.

— Carrie Johnson (@carrielbjohnson) October 15, 2021