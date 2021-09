Ing Italia, addebiti record sui conti dei clienti: ecco cosa è successo

Un grosso spavento e per fortuna nulla di più. Non deve essere stato comunque un bel quarto d’ora quello vissuto dai correntisti italiani della banca olandese Ing che nella giornata di ieri, mercoledì 1 settembre, si sono visti addebitare, tramite una notifica, cifre record. Somme pari anche a 234 miliardi e in certi casi addirittura per due volte. In tanti, hanno temuto di aver perso improvvisamente i loro risparmi, spaventati dal fatto di non poter effettuare pagamenti, attingendo a un conto corrente all’improvviso in rosso. La banca olandese torna, dunque sotto i riflettori, dove era già finita a luglio, in seguito alla decisione di chiudere tutti i bancomat e gli sportelli di prelievo automatico sparsi in territorio italiano, una sessantina.