Ing Italia, addebiti record sui conti dei clienti: ecco cosa è successo

Un grosso spavento e per fortuna nulla di più. Non deve essere stato comunque un bel quarto d’ora quello vissuto dai correntisti italiani della banca olandese Ing che nella giornata di ieri, mercoledì 1 settembre, si sono visti addebitare, tramite una notifica alert, cifre record. Somme pari anche a 234 miliardi e in certi casi addirittura per due volte. Numeri monstre, così in tanti, hanno temuto di aver perso improvvisamente i loro risparmi, spaventati dal fatto di non poter effettuare pagamenti, attingendo a un conto corrente all’improvviso in rosso. La banca olandese torna, dunque sotto i riflettori, dove era già finita a luglio, in seguito alla decisione di chiudere tutti i bancomat e gli sportelli di prelievo automatico sparsi in territorio italiano, in totale una sessantina. L’istituto di credito, sommerso dalle proteste, si è affrettato a rispondere attraverso i suoi canali social: «Ci scusiamo, siamo al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Confermiamo che molti clienti hanno avuto addebiti eccessivi e per questo accusato dei disagi».

Ciao, per un errore tecnico, l’addebito del servizio sms alert che hai visualizzato aveva qualche zero di troppo e di conseguenza il saldo era negativo. Ci scusiamo per il disagio. L’anomalia è stata risolta dai nostri tecnici in poche ore e tutto è tornato a posto! — ING Italia (@INGItalia) September 2, 2021

Ing Italia, social campioni di ironia

Quindi, la rassicurazione: «Non si tratta di un attacco hacker, ma di un guasto tecnico». Soltanto in tarda serata la situazione è rientrata e allora lo spavento ha lasciato il posto all’ironia: «Devo aver comprato involontariamente l’Olanda, come faccio il reso?», ha detto qualcuno. E ancora: «Praticamente ho pagato il Recovery plan da solo». Altri hanno scelto la via spirituale: «Capisco il karma, ma stavolta devo averla combinata davvero grossa».