Influenza aviaria, picco dei casi: abbattuti oltre 47 milioni di uccelli

Regno Unito ed Europa continentale sotto la morsa dell’influenza aviaria. Un recente studio del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie dell’Ue ha riportato dati senza precedenti fra gli uccelli. Si parla di oltre 2500 focolai dalle Svalbard al Portogallo meridionale, che hanno portato all’abbattimento di 47,5 milioni di esemplari selvatici e da allevamento. Il virus, che si teme abbia contagiato tutte le specie, ha inoltre già raggiunto le coste atlantiche dell’America e non accenna a fermarsi. Gli esperti temono un peggioramento con l’arrivo dell’inverno.

I numeri dell’influenza aviaria che sta decimando i volatili in Europa

Come riporta il Guardian, negli ultimi anni gli esperti avevano registrato un calo delle infezioni. Clima caldo e fine della migrazione degli uccelli selvatici in autunno e inverno avevano infatti contribuito ad abbassare il numero dei contagi su scala globale. L’estate appena trascorsa ha però registrato una brusca inversione di tendenza, con oltre 2500 focolai in tutta Europa. L’influenza aviaria ha colpito gli allevatori del Portogallo meridionale così come i colleghi delle Svalbard, all’estremo nord della Norvegia. Un fenomeno che fa temere uno sviluppo endemico della malattia, le cui variante patogene potrebbero causare aumenti di casi anche durante l’inverno alle porte.

Intanto, gli abbattimenti di uccelli continuano a salire. Secondo il report, dallo scorso autunno ad oggi ne sono stati uccisi circa 47,5 milioni. Fra giugno e settembre, gli esperti hanno registrato un aumento dei contagi cinque volte superiore rispetto allo stesso periodo dell’estate 2021. È altamente plausibile che tutte le specie abbiano ormai contratto l’influenza aviaria, alimentandone diffusione e persistenza. I focolai, pur interessando principalmente l’Europa, hanno già raggiunto le coste atlantiche degli Stati Uniti, diffondendosi sulle rotte migratorie. Già ad aprile, circa 5.3 milioni di polli erano stati abbattuti per cercare di porre un freno alla malattia. Il Centro ha comunque assicurato che i rischi per una trasmissione sull’uomo sono molto bassi. Negli ultimi anni gli esperti non hanno infatti registrato alcun caso.

LEGGI ANCHE: Influenza aviaria, allarme in Israele per la morte di 5 mila gru

Il rischio per l’inverno e i dubbi sull’efficacia delle vaccinazioni

Come detto, il cambio di stagione e le temperature più fredde non allontanano il rischio di un ulteriore balzo in avanti dei casi. «L’inizio della migrazione autunnale e un maggior numero di specie selvatiche in Europa aumenteranno il rischio di infezione», ha detto al Guardian Guilheim de Seze dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. «L’attuale persistenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) presenta un quadro preoccupante». Diverse già le misure preventive, tra cui la possibilità di tenere al chiuso i polli ruspanti all’interno degli allevamenti. Francia e Olanda hanno iniziato i test per la vaccinazione, attorno a cui però restano diversi punti interrogativi. Non è infatti chiaro se gli uccelli potranno o meno contribuire ancora alla diffusione del virus.