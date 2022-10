Influencer semi nude agli Uffizi: polemica per le foto davanti alla Venere

«Stamani agli Uffizi le immagini sono state subito segnalate, e il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram. Evidentemente le due persone sono entrate al museo con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni». Così si legge nella risposta che la Galleria degli Uffizi dà ad Alessandro Draghi in merito alla vicenda delle foto comparse sui profili Instagram di due note influencer.

Influencer Uffizi Venere: cosa è successo

Le influencer si sono presentate agli Uffizi, si sono tolte la giacca e hanno posato seminude davanti alla Venere del Botticelli. L’impresa è stata postata poi sui profili social da 6 milioni di follower per l’una e da 4 milioni di followers per l’altra. Le foto non sono passate inosservate. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi ha denunciato la vicenda. «La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer».

«Il regolamento è stato violato due volte: gli Uffizi chiedano la rimozione dei post che sfruttano l’immagine della Venere del Botticelli e sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano; per stare in abiti succinti ci sono tante discoteche, evitiamo di farlo nel museo più importante di Firenze» ha spiegato il capogruppo. Gli Uffizi avevano quindi replicato con la richiesta della rimozione delle immagini.

La sensualità di ieri e di oggi

I followers di Alex Mucci e di Eva Menta hanno pareri discordanti. C’è chi scrive: «Provocare va bene ma credo ci sia un limite a tutto e passare dalla provocazione all’indecenza il passo è breve…».

«Vedo che l’obiettivo di scatenare l’inferno è perfettamente raggiunto» commenta un altro utente.