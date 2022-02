Song Ji-a, l’influencer accusata di fare fortuna fingendo di vivere nel lusso

Dalle stelle alle stalle nel giro di pochissimo tempo. La beauty influencer sud coreana Song Ji-a è al centro di un fuoco incrociato da parte degli internauti che le sta rovinando carriera e reputazione. Colpa dei capi sfoggiati sui social, da molti ritenuti falsi e che ha fatto scattare il paragone con Anna Sorokin, la finta ereditiera che ha truffato alberghi, banche e personaggi del jet set, protagonista dell’ultimo show Netflix Inventing Anna.

La storia di Song Ji-a, dal trionfo al declino

Già celebre sui social, a consacrare alla fama Song Ji-a è stata, senza dubbio, la partecipazione al dating show Single’s Inferno, che le ha regalato una popolarità tale da farla diventare, in pochi mesi, una delle it girl più in vista del momento, con 3.7 milioni di follower su Instagram e quasi due milioni di iscritti al suo canale YouTube. Cifre stellari di un successo che, tuttavia, si è volatilizzato con la stessa rapidità con cui è arrivato. Come capita di frequente a celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo, sono stati gli internauti a sancire il suo declino. Quando, a fine gennaio 2022, hanno iniziato ad accusarla di aver indossato abiti di haute couture falsi, tra cui un cardigan di Chanel visibilmente contraffatto perché di una tonalità di rosa differente rispetto al modello proposto dalla maison francese. È stato l’inizio di una vera e propria caccia al dettaglio che ha portato gli utenti a indagare sul suo guardaroba e sui retroscena di una vita che sembrava decisamente diversa rispetto a quella di cui faceva sfoggio sul web.

La raccolta delle prove per inchiodare l’influencer sudcoreana

Nonostante le spiegazioni della diretta interessata, che ha ammesso candidamente di aver acquistato il maglione da un franchising senza sapere si trattasse di un’imitazione, l’esercito di detrattori ha scavato nei risvolti del suo background personale, risalendo ai suoi vecchi video, mettendo in dubbio una serie di stranezze negli articoli di lusso che possedeva e mostrava ai suoi fan e, soprattutto, dubitando fosse realmente la proprietaria dello sfarzoso appartamento in cui viveva. Ma non è tutto. È stata trascinata anche in una polemica a sfondo politico, per una serie di filmati in cui aveva dichiarato di dedicarsi allo studio del mandarino nel tempo libero e aveva utilizzato un termine cinese per fare riferimento a un piatto tipico coreano. Per alcuni, una strategia furba per ammiccare al mercato cinese, per altri addirittura come un tradimento imperdonabile nei confronti del paese d’origine.

Niente più lavoro, niente più amici per Song Ji-a

Con la diffusione a macchia d’olio del materiale incriminato, per la 20enne tutto ha iniziato a crollare: i programmi televisivi hanno rimosso i suoi camei, amici e colleghi hanno cancellato le fotografie che ritraevano momenti condivisi con lei e la sezione dei commenti del secondo video di scuse, nel quale chiedeva «perdono per le sue azioni sconsiderate» e si definiva «patetica», si è presto riempita di messaggi nei quali la si etichettava come una «disgrazia nazionale». Parole che l’hanno costretta a eliminare dai suoi profili qualsiasi contenuto. Eccetto i messaggi in cui si appellava alla clemenza degli utenti.

Perché i coreani hanno puntato il dito contro Song Ji-a

Agli occhi del resto del mondo, il trattamento riservato alla webstar è stato esagerato. Per i sudcoreani, invece, la vicenda non è mai stata solo una storia di bugie e vestiti contraffatti. «Al di là dei danni che ha recato ai designer delle griffe di cui ha indossato i pezzi falsificati, il vero crimine di cui si è macchiata è l’aver finto un’identità che non le appartiene», ha spiegato alla BBC Se-Woong Koo, autore della newsletter Korean Exposé. Mentre per gli altri era una semplice influencer, per i connazionali rientrava di diritto nella categoria dei ‘cucchiai d’oro’, quei personaggi nati col privilegio della ricchezza e appartenenti alle famiglie dell’alta società. «Ed è stato proprio questo dettaglio a renderla affascinante e a farle guadagnare un sacco di soldi», ha sottolineato Koo. «La gente la seguiva soprattutto per il suo status». Tecnicamente, la ragazza non si è mai presentata come una ricca ereditiera. Ma, come content creator, ha costruito una carriera sull’estetica del lusso, facendo credere ai seguaci che quel che vedevano nelle storie e nei post fosse effettivamente lo specchio della sua quotidianità. «Soprattutto i fedelissimi si sono sentiti traditi», ha aggiunto la dottoressa Michelle Ko, docente di studi di genere alla National University di Singapore, che ha evidenziato come questa gogna pubblica sia, in realtà, il sintomo di un malessere radicato nella società sudcoreana.

Tutta colpa della disuguaglianza di classe?

Da anni, la politica e la cultura pop di Seul sono pervase da una retorica che vuole mettere in evidenza la disuguaglianza di classe. Una teoria per cui il merito del successo non sia dovuto al duro lavoro ma alla famiglia da cui si proviene. E, su tutto, alle sue finanze. «Siamo arrivati al punto di non ritorno. L’opinione generale si sta convincendo del fatto che in terra coreana non esista la mobilità sociale», ha puntualizzato Koo,.«Un’idea che ha spinto molti a convincersi che l’unico modo per emergere sia avere genitori ricchi o trovarsi un marito benestante. Insomma, entrare a far parte della generazione dei cucchiai d’oro». Ecco perché la scoperta che Song Ji-a non fosse la ragazza ricca che immaginavano fosse li ha infastiditi. «Hanno iniziato a vivere quella vita patinata che tanto sognano», ha concluso il giornalista, «Quando è caduta la maschera, le loro aspirazioni si sono frantumate in mille pezzi, e questo li ha mandati in crisi».