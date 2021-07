Profumo di nonna

Basta Generazione Z e Millenial: spazio alle over 60. Nello showbiz e sui social. È questa la tendenza che sta prendendo piede in Corea del Sud – e non solo: in Italia, per esempio, spadroneggiano Orietta Berti, Mara Venier e Mara Maionchi – dove attrici e influencer agée sono sempre più richieste per spot e serie televisive.

La riscossa delle over 60 parte da Youn Yuh-jung

Storicamente condannate a un’umiliante invisibilità nell’industria televisiva e cinematografica sudcoreana, le attrici over 60 erano spesso relegate a ruoli limitanti, di mogli e madri devote. Un anacronismo che, oggi, viene finalmente ribaltato da pubblicità che le vedono protagoniste assolute e serie tivù centrate su personaggi femminili emancipati e indipendenti. Pioniera di questa rivoluzione è stata l’attrice premio Oscar Youn Yuh-jung. La 74enne protagonista di Minari, infatti, dopo la straordinaria performance nella pellicola del regista Lee Isaac Chung, ha preso parte a due campagne pubblicitarie per la promozione di una birra Oriental brewery e di un’app per lo shopping. «Se una come me è finita nello spot di una birra, allora il mondo sta davvero diventando un posto migliore», conferma l’attrice nella réclame.

La riscoperta dell’haermaenial

Ispirato da Yuh-jung, anche il produttore Kim Sehee ha deciso di dare un contributo a questa rivoluzione. E lo ha fatto lanciando Wassup K-Grandma, un format con protagoniste le nonne. Forte anche del rinnovato interesse dei giovani sudcoreani per le vecchie generazioni (per le quali è stato coniato addirittura un neologismo, harmaenial, una crasi tra harmoni, nonna in coreano, e millennial), il programma vede vip internazionali calarsi nei panni di nipoti di simpatiche nonne coreane. La settimana di convivenza diventa l’occasione per un interessante dialogo tra generazioni. Il tutto condito da lauti pasti preparati in casa e copiosi cocktail alcolici al ginseng.

Le nonne conquistano Youtube

Secondo la youtuber Park Makrye, l’approccio del Paese alle questioni di genere e all’età sta cambiando rapidamente. «Un tempo, si pensava che le ragazze fossero esclusivamente destinate a diventare casalinghe, rimanendo a casa a cucinare e a badare alla famiglia», ha spiegato in un’intervista ad AP News. «Oggi, per fortuna, non la pensiamo più così. Le persone e la mentalità si sono adattate ai tempi che, ovviamente, sono cambiati». Quella di Makrye è una storia che riflette in pieno questo cambio di rotta. Classe 1947, ha un canale YouTube, Korea Grandma, che conta oltre 1,32 milioni di iscritti. Nei suoi video, alterna recensioni dettagliatissime a vlog di imprese straordinarie come il volo col parapendio. Il suo successo ha sicuramente aperto la strada ad altre signore del web. Ne sono la prova l’esperta di moda e lifestyle Jang Myung-sook che, sul suo canale Milanonna, elargisce consigli di stile e Grandma Gganzi, rapper 90enne che condivide col pubblico aneddoti sulla sua vita nel periodo della colonizzazione giapponese.

Da Orietta Berti a Mara Maionchi: il boom delle signore in tivù

Anche in Italia negli ultimi tempi le over 60 hanno conosciuto un inedito exploit, tra social, musica, moda e televisione. Grande protagonista del 71esimo Festival di Sanremo con le sue insolite scorribande, tra camere di hotel allagate e inseguimenti della polizia, Orietta Berti (78 anni) sta scalando le classifiche con Mille, accanto a Fedez e Achille Lauro. E anche il riscontro sui social non è da meno: tra uno scatto e l’altro, è riuscita a raggiungere su Instagram la soglia dei 141 mila follower, doppiando artiste più giovani e più social.

Isabella Rossellini (69 anni) oggi è nuovamente volto di Lancôme dopo che la casa di cosmetici nel 1993 l’aveva licenziata perché con i suoi 41 anni era troppo vecchia. Ora si è presa la sua rivincita ed è il simbolo di quella che i trend watcher hanno chiamato Greynnaissance, ‘rinascita del grigio’ e di una bellezza che vede nelle rughe e nei segni del tempo un valore aggiunto. Ideale pienamente abbracciato anche dalla televisione che è ritornata a puntare tutto sul carisma di personaggi come Mara Venier, 71enne regina delle interviste della domenica e personaggio amatissimo su Instagram con oltre 2 milioni di follower, e Mara Maionchi, produttrice discografica e conduttrice 80enne con oltre 820 mila follower su Instagram che, col suo piglio, ha conquistato anche un pubblico di giovanissimi.

Ultima ma non per importanza, Licia Fertz, l’influencer 90enne della pagina Buongiorno nonna (120 mila follower), nata come spazio per raccontarsi mentre sfoggia vestiti colorati e make-up sgargianti. Un progetto condiviso col nipote che, avvicinandola al web, dice di averla salvata dalla depressione.