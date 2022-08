Inflazione sale a 9,8% nell’area euro: i paesi con i maggiori rincari

L’inflazione secondo le ultime statistiche sale fino al 9,8% nell’area euro e i paesi in questa zona subiscono le conseguenze. Ecco quali sono i dati.

I dati generali sull’inflazione in Italia e nell’Unione Europea

I dati generali sull’inflazione dell’ultimo periodo sono stati registrati e comunicati da Eurostat, l’ufficio che si occupa delle statistiche all’interno dell’Unione Europea. Il tasso di inflazione annuale dell’area euro a luglio ha raggiunto la percentuale dell’8,9%. Si tratta di una percentuale in aumento rispetto all’8,6% del mese di giugno. Inoltre, è un dato in incredibile aumento rispetto allo scorso anno quando il tasso era del 2,2%. L’inflazione annuale dell’Unione Europea è stata invece del 9,8%, in aumento rispetto al 9,6 punti percentuali di giugno scorso. Anche in questo caso c’è stato un aumento considerevole rispetto al passato, visto che un anno prima era del 2,5%.

Che dire invece dell’Italia? Nel nostro paese l’inflazione armonizzata, come già comunicato in passato da Istat, è calata leggermente all’8,4%, visto che nel mese di giugno era 8,5%. Tuttavia, il carrello della spesa è rincarato del 9,1%, dati che fanno superare il record del 1984. Nonostante queste statistiche comunque, il PIL italiano regge e non mostra variazioni.

I paesi che stanno soffrendo di maggiori aumenti

L’inflazione sta influenzando l’economia e il costo della vita di svariati paesi europei. Ad esempio, i tassi annuali più bassi sono stati registrati in Francia e a Malta con entrambe le nazioni che hanno fatto registrare un tasso annuale al 6,8%. Questo dato positivo è stato registrato anche in Finlandia con la percentuale del 8%. D’altro canto, i tassi annuali più alti sono stati registrati in Estonia con il 23,2%, in Lettonia con il 21,3% e infine in Lituania con il 20,9%.

Rispetto a giugno, l’inflazione annuale è diminuita in sei Stati membri, è rimasta stabile in tre nazioni ed è aumentata in diciotto paesi diversi. Nel mese di luglio, i contributi maggiori che hanno fatto aumentare il tasso d’inflazione derivano dall’energia con +4,02%, seguita da prodotti alimentari, alcolici e tabacco +2,08%, servizi +1,60% e beni industriali non energetici +1,16%.