Inflazione, l’Istat: a ottobre vola a +11,9%, ai massimi dal 1984

Dati record registrati dall’Istat a ottobre: l’inflazione per gli italiani sale a +11,9%. Si tratta di un record per l’Italia, un dato simile non si registrava dal 1984.

I dati sull’inflazione e sul carrello della spesa

Secondo l’Istat, nel mese di ottobre l’indice nazionale dei prezzi al consumo è salito al 3,5% su base mensile mentre dell’11,9% su base annua. Un risultato spaventoso specialmente se si considera che nello scorso mese era arrivato al +8,9%. L’Istituto di statistica evidenzia che «bisogna risalire al marzo 1984 per un tendenziale dell’indice generale pari a +11,9%». La principale causa della crescita esponenziale si deve «soprattutto ai prezzi dei beni energetici, da +44,5% di settembre a +73,2%, invece in misura minore ai prezzi dei beni alimentari da +11,4% a +13,1%».

Le stime di ottobre hanno sottolineato l’incremento dei prezzi dei beni alimentari, di quelli per la cura della casa e di quelli per la cura della persona che salgono da +10,9% a +12,7%. In aumento anche le percentuali dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, che passano da +8,4% a +8,9%. Bisogna risalire a giugno 1983, quando si registrò una variazione del +13%, per una crescita dei prezzi del carrello della spesa, su base annua, superiore a quella di ottobre 2022.

L’analisi del Codacons

Il Codacons ha rilasciato altri dati preoccupanti per quanto riguarda l’inflazione. Infatti, la stangata stimata è da record per la famiglia “tipo” italiana, uguale a +3.655 euro l’anno. D’altronde, solo per i beni alimentari nel mese di ottobre si è registrato un +13,5% e un nucleo familiare si ritrova a spendere in media +752 euro su base annua.

Il presidente Carlo Rienzi si è esposto su questa situazione: «L’emergenza energia e il rialzo dei carburanti hanno avuto nell’ultimo mese effetti disastrosi sui prezzi al dettaglio, aggravando enormemente la spesa delle famiglie». Il presidente ha continuato dicendo: «Una situazione che ora fa scattare l’allarme sui consumi di Natale perché gli italiani, di fronte a un’inflazione record, saranno costretti a tirare la cinghia sugli acquisti legati alle prossime festività. Un danno enorme per il commercio e l’economia nazionale che il nuovo governo deve assolutamente evitare, disponendo subito il taglio dell’Iva sugli alimentari».