Inflazione, i dati Istat su dicembre 2022

Inflazione: i dati Istat di dicembre 2022 parlano chiaro. «Nel 2022 i prezzi al consumo registrano una crescita in media d’anno di +8,1%, segnando l’aumento più ampio dal 1985 (quando fu a +9,2%). L’inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,1%, ben più ampia di quella osservata per il 2022,quando fu pari a +1,8%». Su base mensile – cioè rispetto a novembre 2022 – l’aumento è dello 0,3 percento. Invece, su base annua – cioè rispetto a dicembre 2021 – si registra un aumento dell’11,6 percento. Il mese precedente su base annua – cioè da novembre 2021 a novembre 2022 – l’aumento era stato dell’11,8 percento.

Inflazione, cosa dicono i dati Istat per dicembre 2022

Quest’ultimo dato per l’ente di statistica evidenzia un rallentamento dell’inflazione. Questo rallentamento deriva dalla crescita minore del costo dell’energia, che passa dal +67,6% di novembre al 64,7% di dicembre 2022. Anche l’aumento dei beni alimentari non lavorati rallenta la sua crescita, dall’11,4% di novembre al 9,5% di dicembre 2022. Anche l’aumento dei costi dei trasporti scende di poco, dal 6,9% al 6 percento.

Gli aumenti più pesanti riguardano per l’ente il costo dell’energia nel mercato regolamentato, che arriva al +70,9% rispetto al 57,9% di novembre.I beni alimentari lavorati subiscono un ricaro dal 14,3% al 14,9 percento. Aumentano anche i costi dei servizi alla persona, che passano dal 5,5% al 6,2 percento. L’aumento su base annua del cosiddetto carrello della spesa è dell’12,3% rispetto al 12,6% di novembre su base annua.

Per l’Istat rallenta la corsa

Gli aumenti medi per il 2022 sono quindi dell’8,7 percento. Livelli così alti non si erano mai visti dagli anni Ottanta. È anche vero che, secondo l’ente, i beni più acquistati rallentano la crescita. Infatti, quelli con maggior frequenza di acquisto passano dal +8,8% di novembre al +8,5% di dicembre.

«Il rallentamento su base tendenziale dell’inflazione è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici» conclude l’Istat in una nota pubblicata sul sito ufficiale per la presentazione degli ultimi dati sull’inflazione negli ultimi mesi del 2022.