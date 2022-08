Inflazione, Istat conferma le stime: carrello della spesa ai massimi dal 1984

Continua in Italia la corsa dell’inflazione, secondo quanto confermato da Istat. L’Istituto nazionale di statistica ha infatti registrato che, nonostante il rallentamento dei prezzi dei beni energetici, l’onda delle tensioni inflazionistiche non riesce a fermarsi. Nel frattempo, accelera la crescita anche dei prezzi nel carrello della spesa.

Inflazione, l’Istat: carrello della spesa ai massimi dal 1984

In Italia corre l’inflazione. L’Istat ha registrato una crescita a luglio di un ulteriore 0,4%, con il raggiungimento della quota 7,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In base ai dati raccolti, si evince che nonostante il rallentamento dei prezzi dei beni energetici, l’onda delle tensioni inflazionistiche non si riesce a fermare. Inoltre, questa sta influendo su altri comparti merceologici. Per esempio, i prezzi nel carrello della spesa sono ai massimi storici dal 1984, con un +9,1%.

L’Inflazione, sommata all’instabilità politica, genera inoltre a cascata un nuovo calo delle intenzioni d’acquisto degli italiani. Secondo l’Osservatorio Findomestic queste scendono del 5,9%, dopo l’ottimismo di giugno (+11,8%). Tuttavia, questi non sono i soli fattori che scoraggiano gli italiani a spendere. All’orizzonte molti intravedono una possibile recessione economica (41%) e c’è anche preoccupazione per il cambiamento climatico (35%).

La maggior parte degli italiani, sostengono gli esperti dell’Osservatorio, continua ad avvertire i maggiori rincari per carburanti e bollette (rispettivamente l’84% e il 79%). In più una parte consistente degli abitanti li riscontra anche nel settore degli alimentari freschi e confezionati (73 e 68%), oltre che nei bar e nelle pizzerie (61%). Le intentenzioni d’acquisto sono in calo anche per le case (-31,5% gli immobili a causa del recente aumento dei tassi da parte della Bce), così come per le ristrutturazioni (-6,8%). Nel comparto tecnologico in territorio positivo c’è solo il segmento tablet/ebook (+4,4%), mentre telefonia, pc e telecamere cedono rispettivamente il 3,2%, il 6,2% e il 2,9%.