Inflazione, Istat conferma le stime: +8,1% nel 2022, ai massimi dal 1985

L’Istat ha confermato le stime dell’inflazione nel 2022 che si attesta al +8,1%, il valore ai massimi dal 1985 che come conseguenza principale ha visto un aumento dei prezzi dello 0.3% su base mensile e dell’11,6% su base annua.La causa principale è legata agli aumenti dei beni energetici e alla crisi del settore che hanno spinto l’inflazione su livelli record.

I dati Istat sull’inflazione nel 2022

In media, nel 2022, i prezzi al consumo sono cresciuti dell’8,1% (+1,9% nel 2021), segnando un aumento vertiginoso dal 1985 quando i livelli di inflazione raggiunsero il +9,2%. Le variazioni maggiori dei prezzi riguardano le spese per la casa, per gli alimentari freschi e per l’elettricità. In dettaglio, i prezzi al consumo per i generi alimentari freschi sono aumentati del 3,8% (+0,8% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 4,1% (+0,8% nel 2021).

L’Istat comunica anche che l’inflazione acquisita per il 2023 (ossia la crescita media che si avrebbe nell’anno se i prezzi rimanessero stabili per tutto il 2023) è pari a +5,1%.

Pane e pasta hanno registrato gli aumenti maggiori

A risentirne maggiormente è stato il carrello degli italiani per i beni alimentari freschi. Per pane, pasta e cereali si è registrato un aumento di più di 100 euro rispetto all’anno precedente. Seguono verdure e carne. Tra gli altri generi alimentari, anche i formaggi, il latte e le uova hanno subito rincari rilevanti.

Sulla base di queste stime presentate dall’Istat, la Coldiretti è riuscita a stilare la classifica degli aumenti. Gli italiani hanno speso 2,6 miliardi in più per mettere in tavola pane e pasta, 2,3 miliardi in più per la verdura e 2,2 miliardi aggiuntivi per la carne. Complessivamente, le famiglie hanno speso nel 2022 ben 13 miliardi in più per prodotti alimentari e bevande analcoliche. Considerando che, stando sempre alle stime della Coldiretti, il 60% della spesa delle famiglie va in cibo, benzina e bollette, si può facilmente intuire il peso che l’inflazione avrà sullo stipendio degli italiani.