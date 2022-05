Inflazione in Italia: i prezzi dei prodotti che sono aumentati di più

Vola l’inflazione in Italia. Le previsioni di primavera della Commissione Ue fissano il tasso quasi al 6%, per poi raggiungere una media del 2,3% nel 2023. È molto di più di quanto stimato in precedenza, poiché l’esecutivo Ue aveva stimato l’inflazione al 3,8% nel 2022, per poi andare a scendere all’1,6% nel 2023. “La guerra in Ucraina ha “esacerbato le strozzature nelle forniture alimentari e la pressione sui costi già esistenti“, si legge nelle stime dell’Ue.

Vola l’inflazione in Italia

Ci si aspettava una ripresa economica dopo due anni di pandemia, invece le previsioni di primavera della Commissione Ue hanno raddoppiato il tasso di inflazione stimato per il 2022 e 2023. La guerra in Ucraina, infatti, ha fatto frenare la crescita del Pil italiano. Il belpaese è “uno dei maggiori importatori di gas naturale russo tra i paesi dell’Ue” e “sarebbe gravemente colpito da brusche interruzioni dell’approvvigionamento“, ha indicato la Commissione europea nelle sue stime.

Rispetto alle previsioni di febbraio, che avevano stimato una crescita di +4,1% per il 2022 e +2,3% per il 2023, le stime sono state viste al ribasso con un +2,4% quest’anno e +1,9% nel 2023. La Commissione Ue ha spiegato che le prospettive per l’economia italiana sono “ soggette a pronunciati rischi al ribasso”.

“ La guerra ha portato a un aumento dei prezzi dell’energia e ha ulteriormente interrotto le catene di approvvigionamento, per cui l’inflazione è ora destinata a rimanere più a lungo “, ha spiegato al Corriere della Sera il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Egli ha aggiunto che “ il forte rimbalzo economico dello scorso anno avrà un effetto positivo sui tassi di crescita di quest’anno “. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroskis, ha affermato che “ anche se la crescita continuerà quest’anno e il prossimo, sarà molto più contenuta di quanto previsto in precedenza “.

Cosa succede con l’inflazione

L’inflazione in Eurozona è aumentata fino al 6,1% nel primo trimestre dell’anno rispetto al 4,6% della fine del 2021. Addirittura, ad aprile ha toccato il picco massimo mai registrato in precedenza: 7,5%. Adesso dovrebbe assestarsi intorno al 6,9% per poi iniziare una discesa auspicata. Per l’Italia, le stime di inflazione sono al 5,9% per quest’anno e al 2,3% per il 2023, in buona ripresa. Il debito pubblico nel nostro Paese è al 147,9% del Pil per il 2022 e 146,8% per il prossimo, il secondo più elevato dell’Ue dietro la Grecia. In Europa invece il rapporto debito/Pil dovrebbe scendere all’87% quest’anno e all’85% nel 2023.

Le previsioni per il 2023