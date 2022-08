Inflazione in calo: i segnali dagli Stati Uniti e gli scenari per il futuro

Fermi tutti, forse sono arrivati dei segnali incoraggianti sul fronte dell’inflazione. Almeno a giudicare da quello che sta succedendo Oltreoceano, negli Stati Uniti. A luglio 2022 i prezzi al consumo in America sono infatti aumentati “solo” dell’8,5 per cento, meno dell’8,7 per cento atteso dagli analisti, e soprattutto meno del 9,1 di giugno. Un sospiro di sollievo, dopo 25 mesi consecutivi di aumenti. Il rallentamento è dovuto anche al calo del costo della benzina e del gas: ma questo significa che il peggior boom dell’inflazione degli ultimi 40 anni ha forse raggiunto il suo picco ed è quindi destinato a darci tregua?

Un’interessante analisi di Associated Press prova a spiegare in che direzione stiamo andando. Gli economisti sono tiepidi e ritengono che comunque l’inflazione potrebbe restare a livelli elevati anche nel 2023. Del resto anche Jerome Powell, il presidente della Banca centrale americana, la Federal Reserve, era stato costretto ad ammettere che l’aumento dei prezzi non sarebbe stato semplicemente transitorio, ma sarebbe potuto diventare cronico. È prematuro festeggiare anche perché i costi degli alloggi, una delle piaghe anche della realtà italiana, rimarranno quasi sicuramente alti. E ciò significa che probabilmente c’è ancora molta strada da fare prima che l’inflazione si avvicini al ritmo del 2 per cento annuo a cui punta la Fed.

Segnali positivi dal costo dei generi alimentari e dalle aspettative degli americani

Oltre al continuo calo dei prezzi del gas, pure il costo dei generi alimentari potrebbe presto aumentare molto più lentamente. I prezzi dei future per prodotti lattiero-caseari, pollo e uova sono diminuiti nelle ultime settimane. E anche i costi di prodotti agricoli come grano, mais e soia sono ben al di fuori dei picchi primaverili. Del resto molti intoppi della catena di approvvigionamento si stanno allentando: basta guardare il minor numero di navi ormeggiate al largo dei porti della California meridionale, e i costi di spedizione in calo. Tutto questo dovrebbe aiutare a ridurre il costo di mobili, automobili e altri beni. Senza considerare che i prezzi degli elettrodomestici sono già in calo.

Anche le aspettative degli americani sull’inflazione futura sono diminuite il mese scorso, secondo un sondaggio della Federal Reserve Bank di New York. Si tratta di un dato più importante di quello che si pensi, perché le aspettative di inflazione possono auto-avverarsi, in una sorta di circolo vizioso che si alimenta da solo: se le persone credono che l’inflazione resterà alta o peggiorerà, è probabile che adottino contromisure, per esempio chiedendo una retribuzione più elevata, che possono far salire davvero i prezzi. E la “fregatura” è servita.

L’arma a doppio taglio dell’aumento dei salari: la spirale stipendi-prezzi

Ma l’aumento degli stipendi, salutato con entusiasmo dai lavoratori, in realtà potrebbe non far dormire sonni tranquilli ai funzionari della Fed. Infatti la tendenza ormai conclamata è che le aziende stiano ancora assumendo dipendenti a un ritmo vorace, disposte a pagare di più per trovare le persone di cui hanno bisogno. Nel trimestre aprile-giugno, i salari nel privato sono aumentati dell’1,6 per cento, eguagliando il massimo da due decenni raggiunto lo scorso autunno. Occhio però: così facendo le aziende in genere trasferiscono almeno parte dei loro costi di manodopera più alti ai clienti, sotto forma di prezzi rivisti all’insù. Certo, se i lavoratori diventassero più produttivi, magari utilizzando più tecnologia o grazie a una semplificazione delle operazioni, un’azienda potrebbe anche pagare di più e compensare i costi cresciuti attraverso una maggiore efficienza, invece che scaricare il costo sui consumatori. Peccato però che per la prima metà di quest’anno sia accaduto il contrario: la produttività è crollata e i salari sono cresciuti. Il pericolo è insomma quello di essersi infilati in una spirale stipendi-prezzi, rendendo molto più difficile una effettiva riduzione dell’inflazione.

Una ripresa troppo repentina: dopo la recessione per il Covid-19 nessuno se la aspettava

Questa bolla dei prezzi è dovuta a una serie di buone notizie, in realtà. Perché dopo la paralisi dell’economia dovuta al Covid-19 nel 2020 e alla conseguente recessione, la ripresa è stata più repentina ed entusiasmante di quello che ci si aspettasse, grazie pure all’aiuto di interventi governativi e al soccorso della Fed, che ha tagliato i tassi di interesse a breve termine. E così improvvisamente le aziende hanno dovuto affrettarsi per soddisfare una domanda crescente. Non potevano assumere abbastanza velocemente per colmare le necessità di lavoro o acquistare forniture sufficienti per soddisfare gli ordini dei clienti. I porti e gli scali merci non sono stati in grado di gestire il traffico: le catene di approvvigionamento globali sono rimaste bloccate. Con la domanda in aumento e le forniture in calo, i costi sono inevitabilmente aumentati. E le aziende hanno scoperto che potevano trasferire quei costi più elevati sotto forma di prezzi rivisti al rialzo ai consumatori, molti dei quali erano riusciti ad accumulare risparmi durante la pandemia.

I critici hanno accusato il pacchetto di aiuti per il coronavirus da 1,9 trilioni di dollari del presidente Joe Biden, con i suoi assegni da 1.400 dollari alla maggior parte delle famiglie: misure capaci di surriscaldare un’economia che stava già sfrigolando da sola. Molti altri hanno attribuito una colpa maggiore alla carenza di forniture. E alcuni hanno sostenuto che la Fed ha mantenuto i tassi vicino allo zero troppo a lungo. Il risultato è che oggi gli americani più poveri spendono la maggior parte del loro reddito per voci il cui prezzo è aumentato di più negli ultimi 18 mesi: cibo, gas e affitto. Sono loro quelli che aspettano segnali ancora più incoraggianti sul fronte del calo dell’inflazione.