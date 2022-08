Inflazione, ad agosto +8.4%: record dal 1985

«Sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’inflazione a un livello che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu +8,8%)». A scattare questa fotografia è l’Istat, che rivela i dati sull’inflazione di agosto da record. Infatti, l’ultimo dato parla di un’inflazione dell’8,4%, che porta a un aumento dei prezzi del 9,1%. Quali sono i prodotti e i servizi che costeranno di più?

A bruciare è il potere d’acquisto

L’aumento nelle bollette delle imprese legato alla crisi ucraina cade a cascata sui prezzi dei prodotti finali. Se le imprese agroalimentari si ritrovano con un aumento del 170% per i concumi, del 90% sui mangimi e del 129% sul gasolio, la pasta aumenta di prezzo al consumatore finale, ma non è la sola. Prodotti freschi e cibo in generale, alcol, tabacco, beni industriali non energetici e servizi subiscono un’impennata. Secondo Coldiretti, oltre a un aumento delle materie prime, si deve tenere conto anche della siccità.

L’aumento medio del prezzo di cibo e bevande potrebbe quindi arrivare in media al 10,2 percento. Non è un caso, ma sicuramente l’impennata costringerà le famiglie a spendere in media più di 564 euro a famiglia.

Inflazione, agosto record: i dati sui mercati

Non ride Wall Street. Dopo tre sedute e un agosto in negativo, ora vira in positivo. Le stime di crescita per i Paesi del G-20 scendono al 2,5% nel 2022 – era il 3,1% nella stima precedente – e al 2,1% nel 2023 (la stima precedente era al 2,9%) per Moody’s. L’Unione Europea terrà una riunione straordinaria il prossimo 8 settembre, mentre la Fed americana attende il rapporto sull’occupazione di agosto, che arriverà il prossimo venerdì 2 settembre.

Il rialzo dei tassi previsto negli Usa e tra i 50 e i 75 punti base. Il problema principale è lo stop alle forniture di gas da parte di Gazprom per tre giorni. Infatti, il timore è che i tempi si allunghino ulteriormente.