Napoli, infermiera aggredita e minacciata al Santobono: «Ti sparo»

«Mi è stata quasi lanciata una bombola di ossigeno e un estintore». Così un’infermiera aggredita al Santobono di Napoli racconta la terribile esperienza. La donna avrebbe dovuto somministrare un farmaco a un ragazzino di 12 anni, ma i genitori non erano d’accordo. Da qui sarebbe nata una discussione, fino all’aggressione della donna da parte della madre del preadolescente. La signora avrebbe anche gridato all’infermiera che le avrebbe sparato.

Infermiera aggredita al Santobono di Napoli, le indagini

«Mi è stato impedito di svolgere il mio lavoro, sono stata nascosta dalle mie colleghe in uno stanzino, rinchiusa a chiave per difendermi» continua la sanitaria, raccontando la sua vicenda. Nel frattempo, arriva la Polizia. I fatti avvengono nella serata di ieri, 14 novembre. «Le scrivo per raccontarle un episodio spiacevole: un atto di violenza che ha interrotto il servizio del pronto soccorso del Santobono per più di due ore, mettendo a rischio la salute mia e soprattutto quella dei piccoli pazienti che non hanno potuto ricevere degna assistenza in quei momenti» ha scritto la donna.

Il destinatario è il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha poi condiviso sui social questa storia. «Sono stata oggetto di minacce e violenza per più di 2 ore: mi è stata quasi lanciata una bombola di ossigeno e un estintore per aver somministrato, chiedendo al genitore presente, del Nurofen a un ragazzo di 12 anni con un dolore toracico, dolore valutato ben due volte secondo i protocolli in uso. Ma la madre, non presente alla valutazione, non era d’accordo sulla somministrazione del farmaco visto che il paziente era a suo dire asmatico, ma non ho avuto modo di farle capire che le due cose non sarebbero mai state correlate. Sono stanca di svolgere il mio lavoro così, non ho più voglia di combattere la violenza e la mancanza di rispetto per noi operatori sanitari» conclude la donna.

Sarebbe stata una madre di un 12enne

«Mio figlio stanotte non ha dormito: queste sono le parole di una giovane mamma, al telefono con la nostra associazione, la quale stanotte ha assistito, insieme al suo piccolo, alla violenta aggressione avvenuta tra le mura dell’ospedale Santobono di Napoli. E come lei tante ci stanno contattando: al di là delle minacce subite dal personale sanitario c’è un danno maggiore, quello

arrecato ai piccoli testimoni presenti al momento dei fatti» hanno spiegato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

«Il nostro messaggio va agli aggressori: avete offeso e minacciato il personale sanitario, e potremo anche passarci sopra e metterlo nel conto della quotidianità, ma la paura e il terrore che avete seminato nei piccoli pazienti in attesa di visita non ve lo perdoneremo mai» conclude l’associazione in un gruppo sui social.